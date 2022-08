Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche di Google Pixel Watch, il primo atteso smartwatch del colosso di Mountain View che si avvicina a grandi passi al momento del lancio ufficiale sul mercato.

Prima di proseguire è bene precisare che si tratterà di un modello piuttosto costoso, magari non come quelli di punta della consorrenza (sia Samsung che Apple) ma niente a che vedere con le soluzioni economiche dei vari brand cinesi.

Cosa sappiamo di Google Pixel Watch

La cassa circolare del primo smartwatch di Google dovrebbe avere una diagonale di circa 40 mm e uno spessore di 14 mm e presentare sulla parte destra una corona (che gira e che può essere premuta) e un pulsante.

Ad animare Google Pixel Watch dovrebbe esserci un processore Samsung Exynos 9110, aiutato da un co-processore e da almeno 1,5 GB di RAM, con 32 GB di memoria di archiviazione.

Tra le altre caratteristiche dello smartwatch dovremmo trovare un modulo GPS integrato, una scocca capace di resistere all’acqua (fino a 50 metri), il supporto NFC, tutta una serie di sensori dedicati alla salute (probabilmente simili a quelli usati su modelli come Fitbit Luxe e Fitbit Charge 5), 3 colorazioni (silver, black e gold) con la possibilità di cambiare cinturino (Google dovrebbe essere al lavoro su una collezione di cinturini da 20 mm intercambiabili) e una batteria da 300 mAh con un caricabatterie magnetico USB Type-C (che dovrebbe garantire un’intera giornata di utilizzo).

Il possibile prezzo dello smartwatch

Google Pixel Watch sarà disponibile in una versione con connettività Bluetooth/Wi-Fi e in una versione con supporto LTE e quest’ultima negli Stati Uniti potrebbe arrivare sul mercato a 399 dollari (sebbene i programmi di Google possano ancora essere soggetti a modifiche mentre i vari operatori telefonici potrebbero influire sul prezzo di lancio effettivo, rendendolo più interessante).

Google Pixel Watch sarà presentato insieme alla serie Google Pixel 7 e tutti i nuovi device del colosso di Mountain View dovrebbero arrivare sul mercato nello stesso momento.

Resta da capire quali siano i programmi del colosso di Mountain View per quanto riguarda la commercializzazione del suo nuovo smartwatch in Italia, con la speranza che non ci sia da avere pazienza ancora per tanto tempo prima di poterlo provare anche qui da noi.

