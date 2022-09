Tra le novità più attese per i prossimi mesi c’è, sicuramente, il futuro Google Pixel Watch. Lo smartwatch di Google è oramai pronto al debutto, insieme ai nuovi Google Pixel 7, e in queste ultime settimane è al centro di numerosi rumor. In queste ore, il dispositivo è protagonista di un nuovo leak. Una prima foto della confezione di vendita ci anticipa alcuni dettagli sul progetto, oltre a confermare, una volta e per tutte, il suo design. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

Google Pixel Watch: la confezione conferma il legame con Fitbit

Quella che vedete nell’immagine qui di sotto sarà la confezione di vendita del nuovo Google Pixel Watch. L’immagine ci conferma il design dello smartwatch che avrà un display circolare oltre ad una corona laterale per la gestione delle varie funzionalità. Non si tratta certo di una novità in quanto il dispositivo è da tempo stato avvistato in rete con leak e render che ci hanno anticipato il suo design.

Da segnalare, però, che la confezione di vendita del nuovo Pixel Watch ci conferma alcuni dettagli inediti come, ad esempio, il legame con il brand Fitbit. Nell’angolo in basso a destra, infatti, è possibile notare il logo dell’azienda, ora sotto il controllo di Google, che da tempo rappresenta un riferimento del settore di smartwatch e smartband. L’immagine ci conferma anche il nome commerciale del progetto “Google Pixel Watch”.

Sul progetto del nuovo Google Pixel Watch non ci sono quasi più segreti. Google ha già diffuso un teaser ufficiale che apre le porte al debutto del nuovo smartwatch, oramai sempre più vicino. L’azienda americana, infatti, dovrebbe presentare ufficialmente il dispositivo il prossimo 6 ottobre con il lancio commerciale programmato soltanto ad inizio novembre.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, il nuovo smartwatch dovrebbe arrivare sul mercato con un listino compreso tra 250 e 300 euro anche se potrebbe esserci spazio per una variante LTE con un prezzo di listino di circa 100 euro in più. Maggiori dettagli sul nuovo dispositivo arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.

Il Pixel Watch si prepara a diventare un nuovo riferimento della gamma di prodotti di casa Google. Insieme ai prossimi smartphone Pixel, infatti, lo smartwatch andrà a rinnovare l’offerta di Google che intende accelerare la diffusione dei prodotti della sua divisione hardware. Maggiori dettagli sul nuovo Watch e sulle sue funzionalità sono in arrivo. Le prime prove ci diranno quali saranno le potenzialità del progetto.

