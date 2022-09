Il produttore cinese Xiaomi ci ha abituati al lancio di un gran numero di dispositivi facenti parte della stessa gamma, spesso con nomi identici associati a dispositivi differenti e spesso con nomi diversi ma associati allo stesso dispositivo (a seconda del mercato). La serie Redmi Note 11 rispecchia in pieno questo modus operandi e sembra che presto si arricchirà con un nuovo dispositivo, Redmi Note 11R.

Questo inedito smartphone targato Redmi, recente vittima di una corposa fuga di indiscrezioni, sarà l’ennesimo dispositivo di questa gamma e potrebbe essere esclusiva per il mercato cinese, dal momento che, mettendo insieme tutte le informazioni trapelate, potrebbe essere un dispositivo molto vicino al POCO M5, giunto in Italia all’inizio di questo mese.

Redmi Note 11R fa capolino sul sito di China Telecom

La serie Redmi Note 11 di Xiaomi si arricchirà presto dell’ennesimo membro: se solo qui in Italia, possiamo già contare ben cinque diversi modelli della serie che si affiancano al modello base, ovvero Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro+ 5G, in altri mercati, come quello cinese, sono inoltre presenti tanti altri membri della famiglia, come Redmi Note 11E, Redmi Note 11SE e l’intera gamma Redmi Note 11T Pro.

Il Redmi Note 11R, quindi, è solo l’ultimo di una lunga serie di dispositivi che hanno affollato la gamma Redmi Note in questo 2022 e, grazie all’apparizione sul sito di China Telecom, siamo riusciti a carpire qualche informazione in più su cosa aspettarci dallo smartphone. Redmi Note 11R sarà un dispositivo di fascia bassa che risponderà al codice modello “22095RA98C” che, secondo informazioni trapelate in passato, era associato al Redmi 11A, un altro smartphone di fascia bassa che non ha ancora visto la luce (e forse, a questo punto, mai la vedrà).

Sul sito web sono trapelate alcune immagini che raffigurano uno smartphone molto simile esteticamente al POCO M5, giunto in Italia all’inizio del mese di settembre. Grazie alle immagini e alle (poche) specifiche riportate sul sito di China Telecom, in fin dei conti, possiamo azzardare che questo smartphone potrebbe essere una riproposizione proprio dello smartphone a marchio POCO, con un comparto fotografico principale rivisto (doppio invece che triplo e con una fotocamera da 13 megapixel in luogo della principale da 50 megapixel) e con il medesimo display da 6,58 pollici interrotto da un notch a goccia che ospita una fotocamera da 5 megapixel.

Prima di passare a quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dello smartphone (mancano informazioni sul SoC, ad esempio), ecco una galleria con le immagini del Redmi Note 11R, pubblicate sulla pagina prodotto del sito di China Telecom e pubblicate dal portale MySmartPrice. L’ultima immagine in galleria raffigura il POCO M5, smartphone a cui, come detto, questo inedito dispositivo sembra ispirarsi particolarmente almeno in termini di design e delle specifiche principali.

Presunte specifiche tecniche dello smartphone

Display: LCD DotDrop da 6,58” con risoluzione FHD+ (in 20:9)

da con risoluzione (in 20:9) Memoria RAM: 4 , 6 o 8 GB

, o Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

(UFS 2.2) Fotocamera posteriore doppia : Sensore principale da 13 MP Sensore macro da 2 MP

: Fotocamera anteriore: 5 MP

Audio: jack audio da 3,5 mm

Reti mobili: 4G /3G/2G

/3G/2G Lettore delle impronte digitali: ottico , laterale (sul tasto di accensione-spegnimento)

, laterale (sul tasto di accensione-spegnimento) Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Presunti prezzo e disponibilità del Redmi Note 11R

Secondo quanto riportato sul sito di China Telecom, Redmi Note 11R arriverà in tre configurazioni di memoria, tutte con 128 GB di spazio di archiviazione affiancati da 4, 6 o 8 GB di memoria RAM. Per quanto il prezzo del dispositivo sia indicato in 1299 yuan (pari a circa 188 euro al cambio attuale), nella pagina condivisa dal portale MySmartPrice si può chiaramente notare la cifra di 1499 yuan (pari a circa 217 euro) associata alla versione 6+128 GB dello smartphone.

Al netto di ciò, il prezzo di vendita effettivo potrebbe risultare diverso (e nettamente più basso) rispetto a quello trapelato: allo stato attuale, infatti, Redmi Note 11R non è ancora stato ufficialmente presentato dal produttore cinese ma il lancio potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Concludiamo dicendo che, molto probabilmente, questo smartphone non uscirà mai dai confini cinesi o, se lo farà, potrebbe configurarsi come la proposta più economica in commercio, una sorta di POCO M5 Lite magari.

In copertina: Redmi Note 11