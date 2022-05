Oltre alla serie Redmi Note 11T Pro, oggi l’azienda ha lanciato in Cina anche Redmi Note 11SE, uno smartphone 5G economico dotato di un ampio display FHD+ da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento adattiva di 30/50/60/90 Hz e foro in alto al centro per alloggiare la fotocamera frontale da 8 MP.

Redmi Note 11SE adotta un chipset octa-core MediaTek Dimensity 700 5G con fino a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 ed è alimentato da una capiente batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W.

Il nuovo smartphone Redmi è dotato di una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore a infrarossi ed esegue MIUI 12 basata su Android 11.

Specifiche di Redmi Note 11SE

Schermo LCD Full HD+ da 6,5 ​​pollici (2400 × 1080 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva di 30/50/60/90 Hz, frequenza di campionamento del tocco 180 Hz

Processore Octa Core MediaTek Dimensity 700 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2

4 GB / 8 GB di RAM LPDDR4x, memoria interna 128 GB UFS 2.2 espandibile fino a 512 GB con microSD

Doppia SIM

Android 11 con MIUI 12

Fotocamera posteriore da 48 MP con apertura f/1.79, flash LED, sensore ritratto da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali montato lateralmente, sensore IR

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, Jack audio da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 18 W

Dimensioni: 161,81×75,34×8,92 mm; Peso: 190 g

Disponibilità e prezzi di Redmi Note 11SE

Redmi Note 11SE è disponibile nei colori shadow black e deep space blue al prezzo di 999 yuan (circa 139 euro) per la versione da 4 GB con 128 GB di archiviazione, mentre la versione da 8 GB con 128 GB costa 1.299 yuan (circa 181 euro).

L’articolo sarà in vendita in Cina dal 31 maggio e al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

