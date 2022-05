Xiaomi rinnova ancora la sua gamma con il lancio dei nuovi Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro Plus. I due nuovi smartphone sono stati svelati, per ora, per il solo mercato cinese. In futuro, però, per le ultime novità della gamma Redmi potrebbe esserci spazio anche in Europa (con possibili modifiche alla scheda tecnica o anche solo al nome commerciale, ne sapremo di più a breve). I due smartphone presentano lo stesso SoC MediaTek, un display IPS LCD ad alto refresh rate ma differiscono per la batteria e la velocità di ricarica. Vediamo tutti i dettagli relativi ai nuovi smartphone Redmi appena svelati in Cina:

Redmi Note 11T Pro e 11T Pro Plus: stesse specifiche tecniche al netto della batteria e della velocità di ricarica

La gamma Redmi Note 11 si aggiorna con il lancio dei nuovi Redmi Note 11T Pro e 11T Pro Plus, destinati per il momento al solo mercato cinese. I due smartphone partono da un punto comune: il SoC è, infatti, l’ottimo MediaTek Dimensity 8100, un chipset in grado di offrire prestazioni di ottimo livello. Basato sul processo produttivo a 5 nm di TSMC, il nuovo SoC ha tutte le carte in regola per sfidare soluzioni Qualcomm di fascia alta come lo Snapdragon 870 e lo Snapdragon 888.

Un’altra interessante novità per i due nuovi smartphone Redmi. Sia il Redmi Note 11T Pro che il Redmi Note 11T Pro Plus, infatti, abbandonano il display OLED per “tornare” ad un pannello IPS LCD. Per compensare questo passo indietro in termini di tecnologia del pannello, però, Redmi ha presentato una soluzione ad altissimo refresh rate. I due smartphone, infatti, possono contare su di un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate da ben 144 Hz.

I due smartphone di Xiaomi presentano lo stesso comparto fotografico o almeno lo stesso sensore principale da 64 Megapixel (modello Samsung GW1). Per il momento, non sono stati divulgati dati aggiuntivi in merito agli altri sensori fotografici. Entrambi gli smartphone possono contare su di un jack audio da 3,5 mm, sul Bluetooth 5.3, sulla certificazione IP53 e sulla MIUI 13. Presenti anche il chip NFC ed il sensore di impronte digitali laterale. C’è anche il supporto al Wi-Fi 6.

La differenza tra Redmi Note 11T Pro e la variante Plus è legata alla batteria. Il Pro, infatti, può contare su di una batteria da 5.080 mAh con supporto alla ricarica rapida da “appena ” 67 W. La versione Pro Plus, invece, vede una riduzione della capacità della batteria, che scende a 4.400 mAh, ma un incremento della velocità di ricarica che sale a 120 W. Da notare che la versione Pro Plus dello smartphone arriverà sul mercato anche in una versione speciale “Astro Boy” caratterizzata da un design differente della back cover.

Prezzi e disponibilità

Anche il listino prezzi dei due smartphone Redmi è simile. Il nuovo Redmi Note 11T Pro arriverà sul mercato cinese con un prezzo di partenza di 1.799 Yuan (circa 250 euro) per la variante 6/128 GB. C’è anche la versione 8/256 GB che viene proposta a 2.199 Yuan (poco più di 300 euro). Per quanto riguarda il Pro Plus, invece, si parte da 1.999 Yuan (circa 280 euro) per la versione base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e si arriva fino a 2.499 Yuan (circa 350 euro) per la versione Atro Boy Edition con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Le vendite dei nuovi smartphone Redmi prendono il via subito, in Cina, con il solito sconto lancio di 100 Yuan su alcune varianti. Da notare che, almeno per il momento, non ci sono informazioni in merito al lancio delle varianti Global dei nuovi smartphone. Ulteriori dettagli potrebbero arrivare a breve.