Xiaomi continua a sovraffollare il mercato degli smartphone, riuscendo anche a creare una discreta confusione tra i consumatori: stavolta lo fa presentando ufficialmente il nuovo Redmi Note 11E per il mercato cinese.

Questo nuovo smartphone Android medio-gamma va ad arricchire la già ben nutrita serie Redmi Note di quest’anno, raggiungendo i vari Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G e il Redmi Note 11E Pro presentato ieri.

I tratti distintivi del nuovo Redmi Note 11E

Esteticamente, Redmi Note 11E non condivide granché con i suoi fratelli, se non, forse, per lo schermo piatto ai bordi e il sensore delle impronte digitali laterale; come i suoi fratelli di fascia più bassa, è realizzato in plastica ma presenta una back cover rifinita con un motivo che sembra seguire il “propagarsi delle onde”.

Salta subito all’occhio come sia diverso il design del comparto posteriore, che perde il blocco camere distintivo della serie Redmi Note 11; al suo posto troviamo due sensori contenuti all’interno di due grossi cerchi incastrati in una placca rettangolare.

Anteriormente, invece, causa anche la tecnologia del display, non OLED ma LCD (passo indietro rispetto agli altri fratelli), la fotocamera sta in un notch a goccia piuttosto che in un foro incastonato nel display.

Una caratteristica che accomuna questo nuovo smartphone con Redmi Note 11E Pro e a Redmi Note 11 Pro 5G risiede nella compatibilità con le reti 5G, qua resa possibile dal SoC scelto: il Dimensity 700 di MediaTek.

Scheda tecnica del Redmi Note 11E

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica del nuovo Redmi Note 11E:

Dimensioni: 99 × 76.09 × 8.9 mm

Peso: 200g

Display LCD IPS da 6.58” con risoluzione FullHD+ (1080 x 2408 pixel), refresh rate a 90 Hz, campionamento dei tocchi a 240 Hz, luminosità di picco a 600 nits

da con risoluzione (1080 x 2408 pixel), refresh rate a 90 Hz, campionamento dei tocchi a 240 Hz, luminosità di picco a 600 nits Processore MediaTek Dimensity 700 con GPU Mali-G57 MC2

con GPU Mali-G57 MC2 Memoria: interna da 128 GB (UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB), RAM da 4 o 6 GB (LPDDR4x)

(UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB), (LPDDR4x) Triplo slot (due nano Sim e una microSD)

MIUI 12 basata su Android 11

basata su Doppia fotocamera posteriore con flash LED: principale da 50 MP (con apertura f/1.8) e sensore di profondità da 2MP (con apertura f/2.4)

con flash LED: principale da (con apertura f/1.8) e sensore di profondità da (con apertura f/2.4) Fotocamera frontale da 5 MP

Connettività: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , GPS/GLONASS/Beidou , USB Type-C

(SA/NSA), , , , Lettore delle impronte digitali nel pulsante d’accensione

Jack audio da 3.5 mm e supporto all’audio in alta definizione

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 18 W

Prezzi e disponibilità del nuovo Redmi Note 11E

Redmi Note 11E sarà in vendita sul mercato cinese a partire dal prossimo 18 marzo nelle tre colorazioni verde, nero e grigio e in due configurazioni a seconda della memoria:

Configurazione 4+128 GB a 1199 yuan (circa 171€)

Configurazione 6+128 GB a 1299 yuan (circa 185€)

