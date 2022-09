Sono giorni carichi di novità in casa Google e sebbene in questa sede non verranno di certo analizzati dei cambiamenti rivoluzionari, il miglioramento dell’esperienza utente passa anche attraverso questa maggior cura della parte grafica di YouTube Music e la nuova scorciatoia che rende Google Lens più a portata di tap.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato molto di Big G, con notizie degne di nota sia per la parte hardware — dal Google Pixel Tablet ai probabili prezzi dei Pixel 7, passando per il design di Google Pixel Watch e per la maggiore integrazione negli smartwatch Fitbit, fino alla nuova Chromecast con Google TV (HD) — che per quella software: si pensi al monitoraggio delle app installate via Google Play, alla riprogettazione delle Omnibox di Chrome per Android, ma anche al primo gioco di Google Arts & Culture. Ebbene, anche oggi parliamo di software, più precisamente di servizi della casa californiana sempre più curati e comodi da usare.

YouTube Music: restyling in Material You

Di recente, il servizio di streaming musicale YouTube Music ha guadagnato nuove integrazioni con YouTube Shorts e con le storie Instagram, ma in questa sede non parliamo di nuove funzioni, bensì di nuovi dettagli che finalmente rispecchiano il design Material You.

In tempi non sospetti, YouTube Music aveva visto l’interfaccia grafica per playlist e album ridisegnata per adattarsi meglio all’utilizzo su tablet, specialmente in modalità landscape, grazie ad un layout su due colonne. In modalità portrait, la copertina occupa più spazio, la parte superiore della schermata ne mostra una versione sfocata e vengono fornite informazioni utili sull’autore della playlist insieme ai riferimenti cronologici. Segue un tasto Play di grandi dimensioni e altri comandi rapidi per download, aggiunta alla libreria, condivisione e menu overflow. Iniziando a scorrere la lista dei brani, fa la sua comparsa un tasto FAB (floating action button) in basso a sinistra.

Ebbene, alcuni utenti hanno iniziato a vedere un simile rinnovamento grafico anche su smartphone, anche se non c’è mai stato un roll out ampio; più numerosi, invece, sono coloro i quali stanno riscontrando la presenza di piccoli ritocchi relativi ai tasti shuffle e play: la forma rettangolare lascia il posto a quella a pillola e si traduce in una visibilità migliore.

Al contempo, nella Home, i filtri presenti in cima alla schermata (Ricarica, Relax, Allenamento, Tragitto giornaliero, Concentrazione) abbandonano la forma a pillola e diventano rettangoli con gli angoli arrotondati. Invece, il tasto Altro (accanto a Mixtape per te e non solo) non è più semplice testo buttato lì, ma ottiene un proprio tasto a pillola.

Queste piccolezze non devono far passare in secondo piano il fatto che nel complesso l’app, seguendo l’esempio di YouTube, sia ancora distante dalle linee guida del Material Design 3.

Nuova scorciatoia per Google Lens

Google Lens è uno dei servizi più potenti e sottovalutati dell’arsenale di Big G e adesso raggiunge un nuovo livello di praticità grazie ad una scorciatoia per aprire Image Search su Android.

Dopo aver analizzato un’immagine con Lens, alcuni utenti vedono un nuovo tasto di forma circolare sul lato destro, esattamente al di sopra della riga dei risultati proposti: basta un tap per aprire una finestra di Google Image Search con una ricerca dedicata. Insomma, Big G ha ascoltato le preferenze degli utenti consenendo loro di sfruttare l’utilissima ricerca per immagini anche direttamente nell’esperienza mobile. Del resto già ad aprile era arrivato lo shortcut “Find image source” su lens.google.com.

La nuova scorciatoia non è ancora disponibile per tutti su mobile; nel frattempo, Image Search sta testando anche un rinnovamento grafico con i filtri di ricerca inseriti in tasti a pillola con una visibilità migliore e accompagnati dalle relative icone come su desktop.

