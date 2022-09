Lo scorso mese, in occasione del lancio di Fitbit Sense 2 e Versa 4, il produttore ha introdotto il brand “Fitbit by Google”, mettendo in risalto l’integrazione tra le due popolari aziende.

Ma, fino a questo momento, Fitbit continua a fornire i suoi prodotti e servizi separatamente da Google ed è necessario un account Fitbit per utilizzare l’applicazione ufficiale dell’azienda e i suoi dispositivi (smartwatch, fitness tracker e bilancia).

Dal prossimo anno, tuttavia, cambierà anche questo aspetto e la fusione tra i due brand sarà ancora più evidente.

Dal 2023 Fitbit richiederà un account Google

Il popolare produttore di smartwatch ha reso noto che nel corso del prossimo anno consentirà agli utenti di sfruttare un account del colosso di Mountain View per usare i suoi prodotti e servizi:

Gli account Google su Fitbit supporteranno una serie di vantaggi per gli utenti Fitbit, inclusi un unico accesso per Fitbit e altri servizi Google, un sistema di sicurezza dell’account leader del settore, controlli centralizzati della privacy per i dati degli utenti Fitbit e altre funzionalità di Google su Fitbit.

Al momento Fitbit mantiene il proprio sistema di accesso con autenticazione a due fattori (2FA) eseguita tramite SMS ma esiste già un accesso con l’opzione Google mentre lo scorso anno è stata rimossa l’analoga opzione relativa a Facebook.

A partire da quando verrà implementata la modifica appena annunciata, alcuni usi di Fitbit richiederanno un account Google, incluse la registrazione a Fitbit o l’attivazione di nuovi dispositivi e funzionalità.

Sarà introdotta un’apposita opzione per migrare il proprio account Fitbit su quello di Google mentre gli utenti esistenti potranno continuare a utilizzare il proprio account Fitbit non Google “fino almeno all’inizio del 2025” (ma non potranno usare nuovi dispositivi o funzionalità fino a quando non avranno eseguito la migrazione).

Infine, nel 2025 si arriverà al termine della procedura di fusione dei due brand e non sarà più possibile usare Fitbit senza un account di Google. A tal riguardo, il prossimo anno il produttore fornirà ulteriori dettagli.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS