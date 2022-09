A inizio mese abbiamo visto una delle ultime novità introdotte da Big G con l’ultimo aggiornamento di sistema Google Play, per avvisare gli utenti in caso uno dei loro account fosse stato compromesso. Ora diamo uno sguardo alle future novità del prossimo aggiornamento.

Google Play consentirà di monitorare l’avanzamento del processo di installazione delle app da altri dispositivi

Anche se la prima novità non è stata ancora individuata, Google ha dichiarato di voler aiutare gli utenti a prendere decisioni migliori sull’installazione delle app, per questo motivo ha intenzione di aumentare le informazioni che vengono visualizzate nei dettagli delle applicazioni sul Play Store; non è chiaro cosa intenda l’azienda nello specifico ma, probabilmente, andrà ad aggiungere dettagli relativi alle autorizzazioni o alla modifica dei requisiti.

Un’altra novità degna di nota riguarda il monitoraggio dell’avanzamento del processo di installazione delle app che, probabilmente dopo un aggiornamento lato server, consentirà di tenere traccia delle installazioni e dei download di tutti i dispositivi collegati al proprio account.

Infine, sugli smartphone dotati di Android 13, le informazioni di Play Protect verranno visualizzate nelle impostazioni del telefono, nella pagina relativa alle impostazioni di sicurezza e privacy.

Tutte le funzioni di cui sopra sono, come già detto, in fase di distribuzione grazie al prossimo aggiornamento Google Play rilasciato da Big G, dunque potrebbe volerci un po’ prima di poterle visualizzare; alcune inoltre potrebbero necessitare di un’attivazione lato server in seguito all’update. Ad ogni modo come di consueto tali aggiornamenti di sistema Google vengono installati automaticamente, senza necessità per l’utente di effettuare alcuna operazione.