Dopo averlo visto brevemente nel corso del Google I/O di quest’anno, il Pixel Tablet, dispositivo che segna il ritorno del colosso nel segmento, si è reso protagonista di alcuni rumor che col passare dei mesi e con l’avvicinarsi del 2023 ne stanno lentamente svelando i segreti.

Tra le indiscrezioni più interessanti di cui vi abbiamo parlato troviamo la sua presunta anima ibrida, metà tablet e metà smart speaker e il dettaglio che dovrebbe montare una versione a 64 bit di Android 13.

Autore di molte di queste fughe di informazioni è lo sviluppatore Kuba Wojciechowski grazie a una meticolosa analisi dei codici sorgente di Android 13 QPR1.

Pixel Tablet si svela un passo alla volta

Questa volta lo sviluppatore ha fornito alcune informazioni ai colleghi di 91mobiles che segnalano l’ingresso di Pixel Tablet nella fase di test di convalida ingegneristica (EVT). La suddetta rappresenta un passo importante nel completamento di un dispositivo poiché segue la fase di prototipazione per cui significa che Google avrebbe finalizzato sia il design che la scelta delle componenti hardware.

A tal proposito, le informazioni scovate da Kuba Wojciechowski non finiscono qui; secondo lo sviluppatore Pixel Tablet dovrebbe essere disponibile in due configurazioni di memoria: 128 GB e 256 GB. In aggiunta, il display dovrebbe essere, per la precisione, un’unità da 10,95 pollici la cui tecnologia e risoluzione sono ancora ignote.

Come prevedibile e logico, Pixel Tablet dovrebbe poter contare su un pennino realizzato da Google stessa grazie al supporto alla certificazione USI (Universal Stylus Initiative).

Cosa sappiamo finora di Pixel tablet

In aggiunta a queste informazioni, lo stesso Wojciechowski aveva già dato qualche conferma riguardo la scheda tecnica affermando come il tablet di Big G dovrebbe esser alimentato dal processore Google Tensor di prima generazione, coadiuvato da 4GB di RAM.

Per quanto concerne il comparto fotografico, sia sul fronte che sul retro, Pixel Tablet dovrebbe poter contare sul sensore con cui Pixel 6 è equipaggiato anteriormente.

Con l’avvento di questa nuova mole di rumor, Pixel Tablet inizia sempre più a prendere forma e il quadro dipinto è quello di un dispositivo che, in perfetto stile Google, non conta di fare della forza bruta il proprio cavallo di battaglia ma di sopperire a un hardware modesto con le meraviglie che l’esperienza utente Google ha da offrire.

