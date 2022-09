La collaborazione con il Museo nazionale di antropologia di Città del Messico ha portato a The Descent of the Serpent, il primo videogioco targato Google Arts & Culture. Il gioco platform consente di esplorare antiche civiltà alla ricerca di oggetti nascosti ed è dedicato sia agli utenti alle prime armi sia a quelli che desiderano un po’ più di sfida.

Disponibile The Descent of the Serpent, il primo gioco di Google Arts & Culture

The Descent of the Serpent consente di imparare qualcosa sulle antiche culture, sulle loro usanze e sui manufatti del tempo, immergendo il giocatore nell’antica Mesoamerica. Realizzato in partnership con il già citato museo messicano, il più importante del Paese, porta gli utenti indietro nel tempo alla ricerca di manufatti rubati, all’interno di labirinti multilivello con giungle, montagne, coste e grotte.

Dopo un breve filmato introduttivo, che spiega quanto sia fondamentale il recupero dei manufatti trafugati, il giocatore viene invitato a scegliere il proprio avatar e a partire subito all’avventura. I livelli di difficoltà sono due: il primo è dedicato a chi vuole solo esplorare i livelli e imparare qualcosa, il secondo a chi desidera anche un po’ di sfida (il numero di vite è limitato, la morte riporta all’inizio del livello). Il compito è quello di recuperare gli oggetti perduti e riportarli a Chichen Itza prima dell’equinozio solare, schivando le minacce sul percorso (sassi, coccodrilli, ragni e così via).

Previous Next Fullscreen

The Descent of the Serpent è un gioco pensato per tutte le età ed è accessibile tramite sito web, oppure attraverso l’app Google Arts & Culture, scaricabile gratuitamente su Google Play Store (Android) e App Store (iOS). L’app mette a portata di dito i tesori, le conoscenze e le storie di più di 2000 istituzioni culturali in 80 Paesi, e costituisce una porta sull’esplorazione di arte, storia, persone e meraviglie del mondo. Offre tour in realtà virtuale, video a 360°, giochi, street view per visitare siti e luoghi famosi e tanto altro.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Fold4