La barra degli indirizzi di Google Chrome è soprannominata Omnibox in quanto permette di inserire o visualizzare URL e di effettuare le ricerche sul Web mostrando risposte rapide correlate, oltre a consentire di accedere direttamente alle impostazioni chiave del browser.

Ora Google sta implementando una riprogettazione di questo elemento cruciale di Chrome con l’obiettivo di modernizzarlo su Android.

Google vuole modernizzare la Omnibox su Chrome per Android

A partire dalla versione 105 di Google Chrome per Android è disponibile un flag chiamato “Omnibox Modernize Visual Update” accessibile digitando chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update nella Omnibox, il quale mostra una nuova interfaccia utente dall’aspetto aggiornato.

La versione 108 di Chrome Canary mostra il design più evoluto con tre varianti oltre all’opzione generale.

Previous Next Fullscreen

Il design predefinito mostra un elenco molto semplice di URL e suggerimenti di ricerca, tuttavia ogni risultato viene inserito in scheda con uno sfondo più scuro per aiutare l’utente a distinguere gli elementi.

Le schede presentano angoli arrotondati in linea con la ricerca unificata di Pixel Launcher presente nella versione Android 13 QPR1 Beta.

Il design “nessun colore attivo omnibox” rimuove il contenitore a forma di pillola per ottenere un look che imita palesemente la ricerca di Pixel Launcher.

Nella descrizione di Google si legge che questo flag rappresenta il primo passo del piano di rinnovamento della Omnibox, quindi sembra che il colosso di Mountain View abbia pianificato una riprogettazione piuttosto massiccia che potrebbe anche riguardare le sue funzionalità.

Come per tutte le funzionalità sperimentali attivabili attraverso i flag, questa riprogettazione della Omnibox in Google Chrome per Android potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare a settembre 2022