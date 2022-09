Risale allo scorso mese di marzo l’aggiunta della possibilità di condividere canzoni e altro da YouTube Music nelle storie di Snapchat e adesso, qualche mese più tardi, il servizio di streaming musicale facente capo a Google ha introdotto la stessa funzione anche per le Storie di Instagram.

Condivisione da YouTube Music alle Storie in Instagram

La funzione in discorso non è ovviamente nulla di rivoluzionario o di completamente inedito: altri servizi di streaming musicale concorrenti permettono di fare lo stesso da un bel po’ di tempo, pertanto YouTube Music non sta facendo altro che mettersi in pari, ponendo fine ad un’attesa protrattasi fin troppo.

Quanti di voi facciano uso di YouTube Music per i propri ascolti musicali da smartphone avranno senz’altro notato che l’icona dedicata alle Storie di Instagram figura nella schermata di condivisione dell’app già da diversi mesi, tuttavia risulta inutilizzabile: un tap sulla relativa icona non fa altro che causare il crash dell’intera app.

Ebbene, per alcuni utenti — non è purtroppo il caso di chi vi scrive, [n.d.r.] — non è già più così: adesso la funzione è perfettamente operativa: aprendo l’app di YouTube Music e avviando la riproduzione di un brano, di un album o di una playlist, è possibile toccare il tasto Condividi, scorrere la schermata dedicata fino all’icona contrassegnata come Instagram Stories — diversa da quella ufficiale di Instagram — e procedere alla condivisione.

Un tap sulla suddetta icona apre infatti l’interfaccia delle Storie di Instagram con tanto di copertina dell’album in posizione centrale, seguita dal titolo del brano, dal nome dell’artista e dal logo di YouTube Music. Si tratta di un’esperienza d’uso perfettamente sovrapponibile a quella vista su Snapchat, lanciata prima su iOS che su Android. A condivisione avvenuta, nell’angolo in alto a sinistra della Storia è possibile trovare il tasto per aprire YouTube Music e riprodurre quel contenuto.

Come aggiornare YouTube Music

La novità risulta funzionante per diversi utenti con la versione 5.23.50 di YouTube Music (si tratta con ogni probabilità di un rilascio lato server) disponibile per tutti sul Google Play Store e raggiungibile cliccando sul seguente badge.

