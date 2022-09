Poco più di un anno fa YouTube ha integrato i video brevi YouTube Shorts per cavalcare lo standard lanciato da TikTok.

Prossimamente YouTube Shorts non solo offrirà agli utenti un nuovo modo per salvare la musica da utilizzare per i cortometraggi, ma fornirà anche una leggera integrazione con YouTube Music.

YouTube Shorts si integra con YouTube Music

Attualmente, durante la visione di un video YouTube Shorts gli utenti possono toccare il pulsante nell’angolo in basso a destra per visualizzare altri cortometraggi che utilizzano lo stesso audio e utilizzarlo a loro volta.

Presto YouTube aggiungerà un pulsante che consentirà agli utenti di salvare la musica da un video Shorts a una playlist chiamata “Suoni dai cortometraggi”. Questa playlist sarà accessibile all’interno della sezione YouTube Shorts dell’app YouTube.

Il fatto più interessante è che la playlist verrà visualizzata anche nell’app YouTube Music, in modo che gli utenti avranno la possibilità di salvare parte della loro musica preferita nella playlist “Suoni da cortometraggi” e utilizzarla successivamente in un video YouTube Shorts.

Questa funzionalità dovrebbe facilitare non solo trovare nuova la musica, ma anche creare degli Shorts con la musica preferita.

Avere a disposizione una playlist condivisa che si integra con YouTube Music potrebbe rivelarsi un vantaggio rispetto all’analoga funzionalità presente da tempo in TikTok.

