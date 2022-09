WhatsApp e la rivoluzione vocale degli aggiornamenti di stato: indizi dalla Beta

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è stata resa disponibile la versione 2.22.21.5. Nel caso in cui vi stiate chiedendo quali siano le novità di quest’aggiornamento, tenetevi pronti per la delusione in arrivo: non ci sono nuove funzioni già disponibili o prossime al rilascio da segnalare, tuttavia il team di sviluppo è al lavoro per la rivoluzione vocale degli aggiornamenti di stato: qualche utente la amerà, altri un po’ meno.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato spesso di WhatsApp, raccontandovi novità per la versione stabile e funzioni in test a partire dalla beta. Già solamente a partire dall’inizio del mese di settembre, infatti, vi abbiamo raccontato di come Meta stia valutando la possibilità di introdurre delle funzioni a pagamento su WhatsApp e non solo, di piccole novità relative alla visibilità del numero di telefono e ai messaggi che scompaiono, oltre che di una funzione ripresa da Android 13, della scorciatoia per la fotocamera e del correttivo subito necessario; più di recente abbiamo visto anche che in futuro sarà possibile (nella beta lo è già) nascondere lo stato online — a tutto vantaggio della privacy —, ma anche modificare i messaggi dopo averli inviati, aggiungere una didascalia all’invio di documenti e sfruttare il proprio avatar in più contesti. Se vi siete persi una o più di queste notizie, potete facilmente rimediare cliccando sui link precedenti, inoltre a questo link trovate la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop. Detto ciò, entriamo nei dettagli di un’altra interessante anteprima.

WhatsApp Beta 2.22.21.5: aggiornamenti di stato vocali (anteprima)

Lo scorso mese di luglio, in questo nostro precedente articolo dedicato a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.16.3, vi avevamo parlato di una nuova funzione in sviluppo pronta a rinnovare profondamente le modalità di utilizzo degli aggiornamenti di stato di WhatsApp: la possibilità di caricare delle note vocali negli stessi. Grazie a tale novità, gli utenti avranno la possibilità di condividere coi propri contatti — con eventuali eccezioni basate sulle proprie impostazioni nella sezione Privacy — delle brevi note vocali direttamente negli aggiornamenti di stato dell’app.

Ebbene, tale funzione è ancora adesso in sviluppo, tuttavia grazie alla versione 2.22.21.5 di WhatsApp Beta per Android siamo in grado di mostrarvi in anteprima l’interfaccia grafica con cui gli utenti avranno a che fare. Come si può vedere chiaramente nello screenshot riportato qui sotto, l’interfaccia grafica scelta dal team di sviluppo ricorda molto da vicino quella impiegata per inserire del testo nello Stato: l’aggiunta di note vocali è stata collocata proprio all’interno di tale sezione dell’app: è sufficiente premere sull’icona del microfono e iniziare a registrare il messaggio desiderato. Non manca neppure la possibilità di impostare un colore diverso per lo sfondo dell’aggiornamento di stato, con la nota vocale che viene mostrata in una riconoscibile bolla. A proposito delle modalità di interazione, gli utenti che apriranno lo stato contenente una nota vocale non dovranno premere il tasto Play: la stessa verrà riprodotta automaticamente. Per il resto, va segnalata la durata massima di 30 secondi delle note vocali e la protezione assicurata dalla crittografia end-to-end.

Purtroppo, la novità in discorso ancora è in sviluppo e al momento non si ha contezza dei tempi di rilascio.

