Gli amanti dello shopping online sanno bene che Amazon è un’autentica fucina di offerte e le novità sono praticamente all’ordine del giorno: messa in archivio la promozione di inizio mese che scontava smartphone Android di vari brand, eccone spuntare altre che coinvolgono ben quattro produttori: OPPO, Realme, Motorola e Nokia.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili — che, per rendere la consultazione più agevole, verranno presentate suddivise in base al brand — è bene porre una premessa di carattere generale: tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

OPPO Reno8 Pro, Reno8 e non solo: offerte Amazon

Partiamo da OPPO, che in questa nuova iniziativa promozionale schiera un base di gamma e due modelli più costosi, belli e completi presentati da pochissimi giorni: quelli della serie Reno8.

Il base di gamma di cui sopra è OPPO A54s, che nella versione 4 GB + 128 GB in colorazione Pearl Blue viene proposto a 169,99 euro (sconto del 26%). Ecco il link per acquistarlo:

OPPO A54s 4 GB + 128 GB Pearl Blue a 169,99 euro

OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro 5G sono appena arrivati sul mercato italiano e qui si presentano già in offerta. Per entrambi è previsto un bundle comprensivo delle cuffie OPPO Enco Air 2 White, corrispondente ad uno sconto di 69,99 euro, con l’aggiunta di 6 mesi di garanzia extra; il primo costa 599,99 euro, il modello Pro — di cui trovate a questo link la nostra recensione — costa invece 799,99 euro. Ecco i link di tutte le colorazioni in promozione:

Realme 9 Pro+ 5G in offerta su Amazon

Rimanendo in casa BBK Electronics ma passando la brand Realme, è uno solo il modello in offerta: il medio di gamma Realme 9 Pro+ 5G, che potete vedere all’opera nella nostra recensione dedicata a questo link.

Lo smartphone è nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e lo sconto di applica alle colorazioni Midnight Black, Sunrise Blue e Aurora Green. Per tutti, il prezzo richiesto è di 329,99 euro, scontato del 18% rispetto al listino. Ecco i link diretti per l’acquisto:

Motorola Edge 30 Pro e G42: offerte Amazon

Nel caso di Motorola, ci sono due modelli da valutare, molto diversi per target e fascia di prezzo: il medio di gamma economico Motorola Moto G42 e il top di gamma della casa Motorola Edge 30 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Motorola Moto G42 è in offerta nel taglio di memoria 4 GB + 128 GB, in entrambe le colorazioni disponibili, al prezzo di 199,90 euro (sconto del 23%). Ecco i link diretti:

Motorola Edge 30 Pro è invece scontato a 699,90 euro nel taglio 12 GB + 256 GB. Ecco il link da utilizzare:

Motorola Edge 30 Pro 12 + 256 GB Cosmos Blue a 699,90 euro

Nokia X10 e C2 2nd Edition: offerte Amazon

Infine, due proposte economiche da Nokia: Nokia X10 5G appena sopra i 200 euro e Nokia C2 2nd Edition appena sotto i 100 euro. Ecco i link:

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.