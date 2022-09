Nuovo smartphone sotto i 250 euro? Date un’occhiata a queste offerte

Ogni giorno, tantissimi utenti si rivolgono al mercato degli smartphone in cerca di un nuovo dispositivo e molto spesso — per questioni di budget, di esigenze o, banalmente, di poco interesse — l’attenzione non ricade sui costosi top di gamma, bensì sui modelli più econimici. Se anche voi fate parte di questa schiera di utenti desiderosi di acquistare un nuovo smartphone Android senza spendere un patrimonio, siete capitati nel posto giusto: tutte le offerte descritte di seguito hanno ad oggetto smartphone compresi entro il limite massimo dei 250 euro.

Qualora, invece, vi troviate nella situazione opposta e vogliate un top di gamma senza compromessi, sappiate che proprio questa mattina abbiamo pubblicato l’articolo perfetto per voi.

Offerte eBay: migliori smartphone Android sotto i 250 euro

Per questa nuova selezione di offerte abbiamo usato come terreno di caccia il marketplace di eBay, con particolare riferimento alla nuova selezione settimanale degli Imperdibili. Come detto in apertura, tutti gli smartphone Android elencati di seguito — che provengono da produttori vari come Samsung, OPPO, Redmi e vivo — non oltrepassano la soglia massima dei 250 euro, anzi alcuni si trovano abbondantemente al di sotto.

Naturalmente, non tutti questi smartphone sono di pari livello in termini di prestazioni, pertanto valutate attentamente in base alle vostre esigenze (presenti e future) se sia o meno il caso di puntare solo a spendere il meno possibile. Senza ulteriori indugi, passiamo subito ai link alle offerte:

Tutti gli smartphone elencati vengono spediti dall’Italia e offrono un’opzione di spedizione gratuita; il venditore è lo stesso per tutti e presenta un feedback estremamente positivo (99,6%) e in ogni caso non mancano la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Ricordate, inoltre, che su eBay è partita proprio ieri una nuova promozione che permette di ottenere uno sconto del 15% grazie ad un coupon dedicato.

