Nella mattinata di oggi, 5 settembre 2022, ha preso il via una nuova iniziativa promozionale che porta la firma di eBay: lo storico marketplace ha attivato un nuovo codice sconto del 15% appositamente per il mese di settembre 2022, che permette di ottenere numerose offerte interessanti e a ciascun cliente di risparmiare fino a 200 euro.

Codice sconto del 15%: promozione eBay di settembre 2022

Prima di entrare nel merito delle singole offerte che questa nuova promozione di eBay permette di fare proprie, è opportuno riepilogarne le informazioni più importanti, dal periodo di validità al meccasimo di funzionamento, fino alle categorie merceologiche toccate.

Informazioni

Partendo dalle informazioni sul buono sconto, il codice coupon da utilizzare è SETT22 e presenta un valore del 15%, permettendo al cliente di ottenere un risparmio massimo di 100 euro per ciascun utilizzo. Ogni acquirente ha la possibilità di utilizzare il codice promozionale un massimo di due volte, pertanto lo sconto massimo ottenibile è pari a 200 euro per utente. Ai fini dell’applicazione del codice sconto, è prevista una soglia di spesa minima pari a 15 euro.

Per quanto concerne il periodo di validità dell’iniziativa, la promozione è attiva dalle ore 9.00 di oggi (5 settembre 2022) e si concluderà alle ore 23.59 del prossimo 25 settembre.

È importante precisare che il codice sconto sopra riportato non è applicabile senza distinzioni sull’intero marketplace, ma soltanto sulle categorie e sui venditori presenti nella pagina ufficiale dell’evento.

Modalità di utilizzo

La meccanica della promozione è presto spiegata: per usufruire del buono sconto SETT22 non bisogna fare altro che:

aggiungere nel carrello uno o più prodotti delle categorie idonee inserire il codice coupon nel campo dedicato prima di procedere con il pagamento effettuare il pagamento con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Termini e condizioni della promozione

La pagina ufficiale della promozione riporta naturalmente anche tutti i termini e le condizioni dell’iniziativa, tra le quali si segnalano:

il limite minimo di età di 18 anni degli utenti

le limitazioni anzidette circa periodo di validità, sconto massimo ottenibile e soglia di spesa minima

il pagamento da effettuarsi necessariamente via PayPal o Carta di Credito o Debito

l’applicabilità del codice sconto alle sole categorie di prodotti appositamente indicate nella pagina dell’evento.

Per maggiori dettagli su termini e le condizioni dell’iniziativa, per la lista completa delle categorie di prodotti in promozione e per quella dei venditori partecipanti, vi invitiamo a visitare questa pagina.

Offerte con codice sconto eBay di settembre 2022

I prodotti in offerta vengono raggruppati in più sezioni e in quella Lavoro e relax trovano posto anche tablet e cuffie wireless. I prezzi segnalati di seguito sono già scontati, per vederli non dovete fare altro che applicare il codice SETT22 nel campo apposito prima di pagare. Ecco alcune offerte ottenibili:

Per altre offerte sui tablet potete visitare questo link, non dimenticate di dare un’occhiata anche a TV e notebook.

Offerte con codice sconto eBay SETT22

Infine, non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.