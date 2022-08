Gli Xiaomi Days stanno finendo, ma ci sono ancora ottime offerte da sfruttare

La sabbia nella clessidra scorre inesorabile, più della metà del 30 agosto è già andata via e rimane tempo soltanto fino al termine della giornata di domani per sfruttare le offerte degli Xiaomi Days di eBay, che permettono di ottenere sconti del 20% grazie all’applicazione di un codice sconto dedicato.

Dal momento che la promozione di seguito trattata è attiva dallo scorso 18 agosto ma su eBay la disponibilità delle offerte subisce continue variazioni, è quantomai opportuno fare nuovamente il punto della situazione, in maniera tale da individuare le migliori occasioni ancora disponibili.

Promozione Xiaomi Days di eBay: informazioni utili

Prima di tutto, è bene ricordare che gli Xiaomi Days si concluderanno alle ore 23.59 del prossimo 31 agosto.

In seconda battuta, è importante sottolineare che il codice coupon da utilizzare — inserendolo nel campo Aggiungi i coupon in fase di ordine, prima di completare l’acquisto con il pagamento — è XIAOMIFESTAGO22 e dà diritto ad uno sconto del 20% sul prezzo del prodotto selezionato. Lo sconto massimo che è possibile ottenere con un singolo utilizzo del codice coupon non può superare i 75 euro e ogni utente può effettuare non più di due utilizzi dello stesso; questo vuol dire che, nell’ambito di questa promozione, ciascun utente può ottenere uno sconto massimo complessivo pari a 150 euro.

Per finire, non bisogna dimenticare che è prevista una soglia di spesa minima di 15 euro e che il codice coupon è valido solo ed esclusivamente sui prodotti acquistati dalla pagina della promozione. Termini e condizioni complete della promozione, incluse le limitazioni del caso, possono essere consultate a questo link.

Offerte Xiaomi Days con codice coupon 20% (fino al 31 agosto)

Fatte queste necessarie premesse di carattere generale sulla promozione, non ci resta che andare a scoprire le offerte più interessanti ottenibili nell’ambito dello sconfinato ecosistema Xiaomi. Tutti i prezzi che troverete riportati di seguito sono già comprensivi dello sconto e per vederli non dovrete far altro che applicare il codice XIAOMIFESTAGO22.

Ecco le offerte più interessanti ancora disponibili alla data del 30 agosto 2022:

Quasi tutti i prodotti elencati vengono spediti dalla Svizzera o dalla Germania, ma in ogni caso non manca un’opzione di spedizione gratuita; tutti i venditori presentano percentuali elevate di feedback positivi. In tutti i casi è comunque prevista la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso possono essere consultate al link sottostante:

Offerte Xiaomi Days con codice coupon 20% (fino al 31 agosto)