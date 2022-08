Tanti utenti sono alla ricerca di nuovi smartphone Android di fascia media, quei classici tuttofare che permettono di soddisfare le esigenze della stragrande maggioranza delle persone senza costare un occhio della testa, e le offerte di seguito analizzate vanno esattamente in questa direzione: provengono dagli Imperdibili di eBay e sono a marchio OPPO, Xiaomi e Redmi.

Offerte eBay per Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 11S, OPPO Reno6/6 Pro, Find X3 Lite, Find X5 Lite

Con questa selezione di medi di gamma con sistema operativo Android in offerta ci muoviamo ancora una volta sul marketplace eBay, richiamando in causa ancora una volta l’ottima promozione Xiaomi Days, che passa per l’utilizzo di un codice sconto dedicato.

Xiaomi 11 Lite 5G NE (di cui trovate a questo link la nostra recensione) viene proposto in offerta nella colorazione Bubblegum Blue e nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Grazie al codice sconto XIAOMIFESTAGO22, il prezzo finale scende da 359 a 287,20 euro. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 GB Bubblegum Blue a 287,20 euro con XIAOMIFESTAGO22

Gli utenti più attenti al risparmio potrebbero dare una possibilità all’economico Redmi Note 11S, il quale grazie al codice sconto XIAOMIFESTAGO22, passa da 219 euro a soli 175,20 euro. Si tratta del modello Graphite Gray o Blue con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Ecco il link per acquistarlo:

Acquista Redmi Note 11S 6 GB + 64 GB Graphite Gray/Blue a 175,20 euro con XIAOMIFESTAGO22

In casa OPPO, ci sono quattro modelli, due della serie Reno e due della serie Find, tutti comunque molto interessanti: OPPO Find X3 Lite 5G (ecco la nostra recensione) e OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione) sono i modelli da scegliere per rimanere sotto la soglia dei 300 euro: il primo costa 269,90 euro, mentre il secondo 276,10 euro. Chi è disposto a investire qualche decina di euro in più, può prendere in considerazione OPPO Find X5 Lite 5G a 339,90 euro; infine, OPPO Reno6 Pro 5G (ecco la nostra recensione) è il più costoso di tutta la selezione ed è reperibile al prezzo di 469,99 euro. Ecco i link per acquistarli tutti:

Quasi tutti i prodotti elencati vengono spediti dall’Italia — le poche eccezioni arrivano dalla Svizzera — e sono proposti da venditori con feedback estremamente positivi; inoltre, per tutti i prodotti è prevista un’opzione di spedizione gratuita e non manca la garanzia cliente eBay (rimborso della cifra pagata in caso di mancata ricezione dell’oggetto ordinato); in alcuni casi è previsto anche il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

