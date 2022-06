WhatsApp Beta 2.22.14.10 contiene tracce di una piccola novità in arrivo

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.14.10. La novità più interessante di questo aggiornamento non è in realtà ancora disponibile per tutti e attiene all’emoji del cuore, che con un prossimo aggiornamento diventerà ancora più grande nella sua versione animata.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, nonché la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo, l’invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale, nuove opzioni per la privacy e gli aggiornamenti di stato. Qualora vi siate persi alcuna di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo a questo piccolo ritocco in arrivo prossimamente.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.14.10

Delle emoji animate dei cuori su WhatsApp si era già parlato diversi mesi addietro, precisamente lo scorso mese di gennaio, quando la novità era stata scovata da alcuni utenti della versione beta per iOS. A quanto pare, il team di WhatsApp aveva deciso di disattivare la funzione dopo un breve periodo di test, ma adesso sono emerse maggiori informazioni per gli utenti della versione beta per Android.

Come potete vedere nella breve animazione riportata di seguito, WhatsApp sta pianificando un miglioramento di tutte le emoji dei cuori, anche quelli colorati, andando ad introdurne una versione più grande e animata, uguale a quella disponibile già da tempo per il cuore di colore rosso.

Allo stato attuale, questa piccola novità grafica risulta essere in fase di sviluppo, dunque non è ancora disponibile per nessun utente, neppure per quelli del ramo beta, che naturalmente ricevono sempre per primi tutte le novità del servizio. Al momento, non è dato sapere quando inizierà il rilascio della novità, né tantomeno se il team di WhatsApp abbia intenzione di proporla nuovamente anche nell’applicazione per iOS. Continuate a seguirci per scoprire quando partirà il roll out.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.