Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli relativi ad una funzionalità che potrebbe essere presto implementata.

Questa volta a fornirci indicazioni su una novità in arrivo è il canale beta di WhatsApp per iOS, nel quale con la versione 2.22.72 è stata attivata per alcuni utenti un’animazione di cui ci siamo già occupati nelle scorse settimane con riferimento all’app per i dispositivi Android.

Stiamo parlando dell’animazione dell’emoji del cuore, che pulsa a prescindere dal colore scelto dall’utente (e non soltanto quando viene selezionata la classica colorazione rossa).

Ecco uno screenshot che ci offre una dimostrazione della nuova animazione:

Per vedere l’animazione, la funzionalità deve essere abilitata anche per l’utente che riceve il messaggio.

Nelle scorse settimane è già emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp ha in programma di introdurre la medesima funzionalità anche sulla versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android ma al momento non vi sono informazioni su quando ciò potrebbe avvenire né su quanto tempo sarà necessario attendere prima che tale animazione verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app di messaggistica.

Come provare le novità di WhatsApp

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata attraverso il seguente badge:

