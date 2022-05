Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per migliorare vari aspetti del servizio, tra i quali figurano anche gli aggiornamenti di stato: le risposte a questi ultimi diventeranno più facili da riconoscere con un futuro aggiornamento dell’applicazione e la novità in sviluppo — in guisa di un nuovo indicatore specifico — sarà disponibile su tutte le piattaforme.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone, la lista degli ex partecipanti e il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano le informazioni sulle reazioni, l’invio di file e gli adesivi di Stranger Things. Qualora vi siate persi alcuna di queste novità, potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo all’orizzonte.

WhatsApp: indicatore di risposta agli aggiornamenti di stato

Negli ultimi tempi il team di sviluppo di WhatsApp si è occupato a più riprese anche di potenziare gli aggiornamenti di stato, dalla condivisione di link che diventerà molto più interessante, alla selezione del pubblico. Ma non è ancora tutto: come detto in apertura, è in preparazione un nuovo indicatore che permette di identificare le risposte agli aggiornamenti di stato.

Come potete vedere nello screenshot riportato di seguito, WhatsApp mostrerà una diversa icona nel caso in cui l’ultimo messaggio ricevuto in una conversazione sia una risposta ad un aggiornamento di stato. Si tratta chiaramente di una piccola aggiunta, tuttavia la sua utilità non va sottovalutata. Basti pensare al caso in cui la replica non sia altro che una reazione rapida all’aggiornamento di stato, ebbene il nuovo indicatore permetterà di capire al volo il riferimento.

Lo screenshot visibile proviene da WhatsApp Desktop Beta, tuttavia si può già affermare con certezza che il team di sviluppo sta lavorando per rendere la stessa funzione disponibile anche nelle app di WhatsApp per Android e per iOS. A questo punto è bene ribadire che la novità ancora in fase di sviluppo, per questo motivo non è disponibile per nessun utente, né del ramo stabile né di quello beta. Il team di sviluppo sta lavorando per rilasciarla con un futuro aggiornamento dell’app, con priorità come sempre ai beta tester. Questa, dunque, va considerata come una mera anteprima.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

