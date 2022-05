Continuano senza sosta i lavori del team di sviluppatori di WhatsApp volti al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-pitattaforma e tra le tante novità che nei prossimi mesi dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti vi sono anche quelle che riguardano le anteprime dei link condivisi.

Scoperta una novità in arrivo su WhatsApp

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di WABetaInfo, gli sviluppatori stanno lavorando alla possibilità di generare anteprime di link “ricche” nel momento in cui si condivide uno di tali contenuti con il proprio aggiornamento di stato.

Nella seguente immagine un confronto tra l’attuale situazione e la nuova funzione:

In pratica, l’idea degli sviluppatori è quella di mostrare più dettagli quando vengono condivisi dei link.

Questa nuova funzione è in test nella versione iOS di WhatsApp Beta mentre su Android non è stata ancora implementata (anche se, ovviamente, in futuro la situazione dovrebbe cambiare).

Allo stato attuale questa nuova funzionalità relativa alle anteprime dei link è ancora in fase di sviluppo e nelle prossime settimane dovrebbe essere messa a disposizione dei beta tester. Per la sua implementazione nelle versioni stabili dell’app, invece, probabilmente ci sarà da avere ancora pazienza. Staremo a vedere.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare in anticipo le varie novità introdotte di volta in volta dal team di WhatsApp, potete aderire al relativo programma beta per i dispositivi basati su Android iscrivendovi al canale di beta testing sul Google Play Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In alternativa, è anche possibile installare manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Per quanto riguarda invece WhatsApp Desktop, potete provare le varie novità installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).