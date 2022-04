Recentemente il team di sviluppo di WhatsApp ha annunciato l’arrivo di un importante pacchetto di novità per la propria app di messaggistica, che si appresta a ricevere le Community e tante altre funzionalità per i gruppi, tra cui le reactions.

Stando a quanto riportato dal portale specializzato WaBetaInfo, sembra che WhatsApp sia al lavoro per migliorare gli aggiornamenti di stato (noti semplicemente come Stati), introducendo le reazioni rapide agli stati.

WhatsApp è al lavoro per implementare le reazioni rapide agli Stati

Che il team di sviluppo della popolare app di messaggistica sia costantemente al lavoro per introdurre nuove funzionalità o migliorare quelle già presenti nell’app, non è di certo un mistero.

Dopo la bella notizia che abbiamo riportato in mattinata, riguardante i lavori in corso per consentire, finalmente, di associare un secondo dispositivo mobile allo stesso account WhatsApp, arriva un’indiscrezione su un’altra funzionalità sulla quale il team di sviluppo è al lavoro, ovvero l’introduzione delle reazioni rapide come risposta agli stati.

Alla stregua di come è già possibile fare su Instagram per rispondere alle Storie, la funzionalità permetterà di rispondere velocemente ad uno Stato di WhatsApp: come si può apprezzare dall’immagine seguente, sarà possibile scegliere tra 8 emoji con cui “reagire” (faccina con sorriso e occhi a cuore, faccina con lacrime di gioia, faccina sorpresa, faccina che piange, grazie, applauso, spara coriandoli, 100 punti).

Al momento, la reazione rapida aggiunta ad uno stato, viene visualizzata in chat come un semplice messaggio contenente una emoji; il team di sviluppo, tuttavia, potrebbe avere in serbo una interfaccia più particolare.

In WhatsApp proseguono anche i lavori per migliorare le reazioni all’interno delle chat: come vi segnalavamo qualche tempo fa, presto sarà possibile sfruttare qualsiasi emoji come reazione a un messaggio; verrà, dunque, superato il limite delle sole sei reazioni predefinite.

La schermata riportata in precedenza, proviene dalla versione beta di WhatsApp Desktop ma la funzionalità dovrebbe essere in via di sviluppo anche per le controparti Android e iOS; aspettiamoci novità già nelle prossime settimane.

Le reazioni rapide agli stati, come detto e ripetuto, sono in via di sviluppo, pertanto non sono ancora disponibili nemmeno a coloro che eseguono l’ultima versione beta dell’applicazione. In ogni caso, continuiamo a consigliarvi di mantenere aggiornata l’applicazione di WhatsApp, per non rischiare di perdervi le ultime novità implementate dal team di sviluppo.

Come aggiornare WhatsApp Beta su tutte le piattaforme

Purtroppo, per quanto concerne il client iOS di WhatsApp, il programma beta tramite TestFlight è chiuso da tempo e quindi non è possibile aderirvi: nel caso in cui siate già utenti del programma beta, vi basterà verificare di avere installato la versione più recente dell’applicazione tramite l’App Store di Apple.

È invece possibile testare le novità di WhatsApp in anteprima, sia per Windows che per Android.

Sul sistema operativo Windows , vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti direttamente dallo store di Microsoft, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti direttamente dallo store di Microsoft, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”. Su Android, invece, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Al netto delle novità in anteprima, per non perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

