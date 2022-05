Nelle ultime ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, che giunge alla versione 2.22.12.11 e reintroduce una novità già precedentemente introdotta con la versione beta 2.22.10.6 ma poi disabilitata, senza apparenti motivi, dal team di sviluppo.

Nello specifico, si tratta di una nuova schermata per l’aggiunta della didascalia durante l’invio di file multimediali (anche come aggiornamenti di stato) che, adesso, consente inoltre di modificare i destinatari del messaggio.

WhatsApp Beta 2.22.12.11: ecco le novità

Continuano i lavori del team di sviluppo di WhatsApp, con la versione beta della popolare app di messaggistica che si conferma un autentico laboratorio per tutte le funzionalità che verranno poi rilasciate globalmente; dopo avere rilasciato ai beta tester un’interfaccia ridisegnata per gli aggiornamenti di stato testuali, con la versione 2.22.12.11 dell’app arriva una ulteriore novità riguardante gli aggiornamenti di stato e la condivisione di file multimediali.

Ad essere onesti, e come anticipato in apertura, la novità presente nel più recente aggiornamento di WhatsApp Beta per Android è, in realtà, qualcosa di già visto in occasione del rilascio della versione beta 2.22.10.6 della popolare app di messaggistica, ovvero la nuova interfaccia della schermata per l’aggiunta della didascalia durante l’invio di file multimediali.

Nelle ultime settimane, il team di sviluppo, per ragioni sconosciute ma probabilmente riconducibili a bug o malfunzionamenti, aveva disabilitato questa nuova interfaccia che, con il nuovo aggiornamento, è finalmente tornata operativa.

Con la nuova schermata, oltre ad aggiungere la didascalia a un file multimediale, gli utenti possono comodamente selezionare il pubblico di destinazione del file multimediale stesso: oltre a potere personalizzare i destinatari dello stato (tra “i miei contatti”, “i miei contatti eccetto…” e “condividi solo con…”), è possibile selezionare altri contatti (o gruppi) che riceveranno il file multimediale come messaggio, rendendo di fatto inutile l’inoltro dei messaggi.

Va precisato che, modificando i destinatari in questo specifico contesto, le impostazioni generali non verranno smosse: per scegliere i destinatari per tutti gli aggiornamenti di stato, gli utenti dovranno continuare a seguire il percorso “Impostazioni > Account > Privacy > Stato”.

La nuova interfaccia per la didascalia, in caso di invio di file multimediali, e il nuovo selettore dei destinatari per gli aggiornamenti di stato, sono attualmente in rilascio graduale per tutti i beta tester che eseguono il più recente aggiornamento di WhatsApp Beta: la versione 2.22.12.11 è contrassegnata come compatibile per ricevere le novità ma sul nostro smartphone le novità erano già disponibili col precedente aggiornamento dell’app (versione 2.22.12.8).

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per provare le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, sarà sufficiente scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google: per farlo, basterà iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

