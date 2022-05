Ecco WhatsApp Beta 2.22.12.5: i link negli aggiornamenti di stato saranno così

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.12.5. Questa volta al centro delle attenzioni del team di sviluppo non ci sono i gruppi, bensì gli aggiornamenti di stato di WhatsApp, con particolare riferimento alle anteprime mostrate in caso di condivisione di link.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone, per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi e per il ritocco grafico degli aggiornamenti di stato testuali, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Le più recenti attengono ai gruppi allargati fino a 512 persone, a una funzione che li riguarda, alla lista degli ex partecipanti e al piano in abbonamento WhatsApp Premium. Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link qui sopra, intanto occupiamoci dell’ultima versione Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.12.5

Il team di sviluppo di WhatsApp è attualmente al lavoro per rinnovare e potenziare gli aggiornamenti di stato, sia conferendo loro un’interfaccia grafica più curata, sia puntando su quelli testuali, che rappresentano anche un comodo strumento per la condivisione di link.

Ebbene, nei giorni addietro vi avevamo già raccontato di come, proprio in riferimento a questi ultimi, fossero in sviluppo degli arricchimenti riguardanti in particolare le anteprime dei link condivisi. In un primo momento la novità era stata avvistata durante lo sviluppo di WhatsApp Beta per iOS e pochi giorni più tardi la fonte aveva scoperto i lavori in corso sulla stessa funzione anche nell’aggiornamento di WhatsApp Desktop Beta alla versione 2.222.18.1. Adesso è finalmente arrivato il momento anche di WhatsApp Beta per Android.

Come potete vedere dallo screenshot riportato a seguire, le “rich link previews” verranno rese disponibili anche in futuro aggiornamento di WhatsApp Beta per dispositivi Android. Queste anteprime “ricche” dei link vengono generate tutte le volte, a patto che l’utente, durante la creazione dell’aggiornamento di stato e subito dopo l’inserimento del link, attenda per pochi secondi prima di procedere alla condivisione dello stesso. Quanto ai destinatari, questi avranno la possibilità di vedere le anteprime a condizione che la funzione sia stata attivata per il loro account WhatsApp. È inutile sottolineare come questo cambiamento non sia certamente una rivoluzione, ma come, unito al rinnovamento grafico di cui sopra, rappresenti un interessante miglioramento per gli aggiornamenti di stato testuali. Il confronto tra la versione attuale e quella in sviluppo visibile nello screenshot vale più di tante parole.

Purtroppo, la funzione in discorso è ancora in fase di sviluppo, ne consegue che allo stato attuale non è utilizzabile e non è neppure dato sapere quando verrà effettivamente resa disponibile. Quando ciò accadrà, comunque, i primi a poterla provare saranno come sempre gli utenti della versione beta dell’app.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.