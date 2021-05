Non è un mistero che i tablet Android non siano mai decollati completamente, finendo molto spesso in fondo a qualche remoto cassetto di chi li ha comprati nel corso degli anni. Pesa indubbiamente l’assenza di applicazioni ottimizzate, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di adattamenti grossolani delle versioni per smartphone.

Entertainment Space

Google tenta di portare una nuova linfa in questo settore con Entertainment Space, una nuova interfaccia pensata per rendere più semplice l’accesso ai contenuti multimediali come giochi, film e libri. L’applicazione, come vedete dalle immagini nella galleria sottostante, ricorda molto nel look l’interfaccia di Google Chromecast with Google TV, con tre sezioni distinte per video e servizi di streaming, giochi e libri.

Nella parte superiore di ogni sezione è presente un banner che pubblicizza i contenuti più interessanti, mentre nella parte inferiore sono elencati i contenuti a disposizione dell’utente. Una volta che l’utente avrà effettuato l’accesso ai propri servizi di streaming preferiti, la sezione “Guarda” sarà riempita con i contenuti raccomandati, basandosi sulle preferenze e sullo storico delle visioni.

Saranno mostrati anche contenuti provenienti da YouTube e Google TV e sarà possibile riprendere la visione dei film interrotti, anche su altre piattaforme. Nella sezione giochi saranno presenti, oltre ai suggerimenti relativi ai giochi più interessanti, anche titoli da provare subito tramite la funzione Instant Play, che non richiede l’installazione sul dispositivo. La sezione dedicata ai libri mostra il contenuto della propria libreria personale, nuove proposte e audio libri, senza particolari funzioni aggiuntive.

Inizialmente Entertainment Space sarà disponibile solo sui tablet Walmart Onn, ma nel corso del 2021 la nuova interfaccia sarà rilasciata anche sui tablet Android di altri produttori. Basterà una nuova interfaccia a ridare vita a un settore che da troppo tempo è in stagnazione o sarà un ennesimo buco nell’acqua?