Il 2022 del mercato degli smartphone non è iniziato sotto i migliori auspici, con un calo delle vendite tutt’altro che trascurabile e, per quanto riguarda la Cina — che dei numeri globali rappresenta una porzione significativa —, il primato nel Q1 2022 potrebbe essere rimasto saldamente nelle mani di vivo oppure essere passato in quelle ambiziose di HONOR. Il condizionale è d’obbligo, perché i dati di Canalys e Counterpoint Research sembrano affermare cose diverse.

Dopo avervi parlato giusto questa mattina dei numeri impressionanti del primato globale di Samsung, diamo adesso un’occhiata a cosa è accaduto in Cina nei primi tre mesi dell’anno.

vivo e OPPO sono in calo e HONOR ha preso il volo

A dispetto della tendenza al ribasso del mercato cinese degli smartphone messa a referto nel primo trimestre del 2022, il primo posto è ancora appannaggio di vivo, con un market share appena inferiore al 20%. Al secondo posto si può leggere il nome di un altro brand del colosso BBK Electronics, vale a dire OPPO con quote di mercato pari al 18%. A chiudere il podio, poi, è una Apple in un ottimo stato di salute (ha appena chiuso un trimestre fiscale da record), che si posiziona subito a ridosso del secondo posto con il suo market share del 17,9%.

Le restanti posizioni di rilievo sono occupate da HONOR con quote di mercato pari al 16,9%, Xiaomi con il 14,9%, Huawei con un magro 6,2%, Realme con il 2,6%. Infine, la generica categoria “Altri” ha rappresentato il 3,8% del mercato cinese degli smartphone nel Q1 2022.

Il mantenimeno del primato nel mercato di casa nei primi tre mesi dell’anno è stato spiegato da vivo con la positiva risposta della clientela alla line-up del brand, con particolare riferimento alla serie S lanciata da poco e alla serie Y (da poco arrivata anche in Italia con due nuovi modelli), ma anche con la scelta vincente di mettere servizi intelligenti e dispositivi smart al centro della propria strategia. Il produttore cinese ha ricordato anche la prosecuzione della propria strategia di espansione a livello globale, ponendo l’accento sui 60 Paesi raggiunti finora e sui 400 milioni di utenti in tutto il mondo.

A dirla tutta, la parte più interessante del grafico relativo al Monthly Market Pulse Service di Counterpoint Research è un’altra: sempre in relazione al mercato cinese, dei produttori in classifica viene anche effettuato un confronto tra il market share del Q1 2022 e quello del Q1 2021, così da analizzare la crescita su base annua. Ebbene, è proprio qui che i nodi vengono al pettine: nonostante vivo e OPPO siano ancora primo e secondo in Cina, le loro vendite sono calate rispettivamente del 21,3% e del 31,2% YoY, cosicché il market share di vivo è passato dal 21,5% al 19,7% e quello di OPPO dal 22,4% al 18%; la crescita del 4,4% di Apple l’ha portata dal 14,7% al 17,9%, ma a destare impressione è HONOR, che col suo +166,8%, balza dal 5,5% del Q1 2022 al 16,9% del Q1 2022. A dispetto di un calo del 15,5%, il market share di Xiaomi è rimasto piuttosto stabile (dal 15,2 al 14,9%), mentre Huawei ha avuto un crollo del 64,2%, passando da un rispettabile 15% al 6,2% attuale. Realme ha guadagnato l’1,6% YoY, passando dal 2,2 al 2,6%, mentre la categoria Altri, pur essendo calata del 6,4%, è passata dal 3,5 al 3,8% di market share.

Secondo Canalys, il primato cinese è già di HONOR

Se da una parte i dati di Counterpoint Research fanno pensare ad un sorpasso imminente di HONOR (che ha appena portato in Italia un paio di nuovi modelli) su tutti gli altri, quelli di Canalys fotografano un sorpasso già consumato e, inoltre, vedono vivo non solo perdere la corona, ma addirittura giù dal podio.

I dati di Canalys sono riassunti nello screenshot seguente, riassumono il Q1 2022 e lo confrontano al Q1 2021 e meritano un’attenta analisi. Con 15 milioni di unità spedite, HONOR detiene il 20% di market share; lo scorso anno aveva spedito 4,9 milioni di unità e rappresentava il 5% del mercato, dunque ha avuto una crescita YoY del 205%. Anche qui OPPO occupa il secondo posto col 18% (13,9 milioni di unità spedite), ma perde il 34% su base annua, tuttavia il terzo posto — frutto di una crescita su base annua del 17% — è di Apple, che ha già il mirino puntato su secondo (13,8 milioni di spedizioni, 18% di market share). Per Canalys, vivo avrebbe perso molto di più in un anno: il calo del 44% l’avrebbe portato dal 23 al 16% di market share. Xiaomi chiude la top 5 col 14% del mercato (e una flessione del 22%).

Al netto delle differenze non trascurabili di questi dati, possono trarsi alcune conclusioni: in Cina, il Q1 2022 è stato il trimestre di HONOR e OPPO e vivo farebbero bene a guardarsi le spalle da Apple.

