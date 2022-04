Le vendite di smartphone nel primo trimestre del 2022 sono in calo con Samsung che si conferma leader del mercato anche se con una leggera riduzione delle spedizioni. Per la casa coreana, però, la conferma della leadership si accompagna ad un altro dato molto positivo. Al termine del primo trimestre del 2022, infatti, Samsung ha raggiunto la quota di mercato più alta dal 2017 (considerando solo i dati relativi al primo trimestre degli ultimi anni). Contestualmente, il mercato Android registra un crollo delle vendite di Xiaomi, OPPO e Vivo. I tre costruttori cinesi devono fare i conti con un forte rallentamento delle vendite nel corso del primo trimestre del 2022.

Ecco i dati sulle vendite divulgati da Strategy Analytics.

Samsung guida il mercato smartphone nel primo trimestre del 2022

Il primo trimestre del 2022 si chiude con 313,5 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo. Si tratta di un dato sensibilmente inferiore rispetto ai 352 milioni di esemplari distribuiti nel corso dello stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente, il mercato fa registrare un calo del -11% rispetto nel confronto tra il primo trimestre del 2022 e quello del 2021. Si tratta del terzo trimestre negativo consecutivo per il settore smartphone.

A guidare il mercato smartphone globale è Samsung che registra un totale di 74,5 milioni di unità vendute nel corso del primo trimestre del 2022. Le vendite per la casa coreana sono in calo del -2,7%. Si tratta, quindi, di un calo molto meno marcato rispetto a quello fatto registrare dall’intero mercato globale. Da notare che Samsung chiude il trimestre con un market share del 23,8% che rappresenta il dato più alto raggiunto dall’azienda dal 2017 nel corso del primo trimestre dell’anno.

Strategy Analytics sottolinea come la domanda dei nuovi Galaxy S22 sia stata molto alta, con il top di gamma S22 Ultra che ha trascinato i risultati di vendita dell’azienda. Il primo trimestre del 2022 rappresenta, quindi, un buon punto di partenza per Samsung in vista dei prossimi trimestri dell’anno sul mercato smartphone globale. L’azienda ha ancora diverse novità in cantiere e con il recente rinnovamento della gamma Galaxy A punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza sul mercato.

Apple è seconda, crollano Xiaomi, OPPO e Vivo

La Top 5 dei brand del mercato smartphone vede, al secondo posto, Apple che ha distribuito 57 milioni di iPhone nel corso del primo trimestre del 2022 chiudendo alle spalle della sola Samsung. Apple ha registrato una leggera crescita (+0,6%) rispetto ai dati del primo trimestre dello scorso anno con una quota di mercato del 18,2%. Apple ha raggiunto il market share più alto, per il primo trimestre, dal 2013.

Terza posizione per Xiaomi che vede allontanarsi sempre di più la possibilità di superare Apple. L’azienda cinese ha registrato un totale di 39 milioni di unità vendute nel corso del trimestre con un calo del -19,6% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Il market share di casa Xiaomi è del 12,4% al termine del primo quarto dell’anno in corso.

Alle spalle di Xiaomi troviamo OPPO (le cui vendite comprendono quelle di OnePlus). Il brand ha registrato 29,8 milioni di unità vendute con un drastico calo rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il confronto con il 2021, infatti, conferma un calo del -29,2% per OPPO che deve accontentarsi di un market share del 9,5%. Il divario con Xiaomi, quindi, si amplia.

Chiude la Top 5, infine, Vivo che si ferma a 25,4 milioni di smartphone venduti con un calo del -31,2% rispetto allo scorso anno ed un market share dell’8,1%. Strategy Analytics, inoltre, sottolinea come diversi brand fuori dalla Top 5 (come Honor, Realme e Lenovo-Motorola) siano riusciti a far meglio della media del mercato. Gli analisti, inoltre, anticipano che il mercato smartphone dovrebbe chiudere il 2022 con un leggero calo di vendite (-1% o -2%). Samsung, probabilmente, continuerà a guidare il mercato smartphone a fine anno.