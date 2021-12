Vivo rinnova la sua gamma presentano i nuovi Vivo S12 e Vivo S12 Pro. Si tratta di due smartphone di fascia in arrivo sul mercato cinese ma che in futuro potrebbero trovare spazio, magari con un rebranding, anche nella gamma europea del marchio. Vivo, infatti, punta a ad espandersi anche nel nostro mercato e per raggiungere quote di mercato soddisfacenti ha bisogno di medio gamma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per entrambe le novità di casa Vivo c’è un SoC realizzato da MediaTek ed il sistema operativo Android 11. Vediamo le schede tecniche complete ed i prezzi dei nuovi Vivo S12 e S12 Pro:

Vivo S12: le specifiche tecniche

Partiamo da Vivo S12. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6.44 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek 1100 che verrà supportato da 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 3.1. Lo smartphone arriverà sul mercato con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel con apertura f/1.88, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro.

Nella parte frontale dello smartphone, racchiusi in un evidente notch, ci saranno due sensori fotografici. La camera anteriore principale sarà da 44 Megapixel e sarà supportata da un sensore secondario ultra-grandangolare da 8 Megapixel. A completare le specifiche tecniche troveremo un sensore di impronte digitali sotto al display, una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 44 W ed il sistema operativo Android 11 personalizzato da Origin OS Ocean. Le dimensioni sono pari a 157.20x 72.67×7.39 mm per un peso di 179-181 grammi (la versione gold è più pesante per via della particolare finitura cromatica).

Vivo S12 Pro: le specifiche tecniche

Come lascia intuire anche il nome, il Vivo S12 Pro garantisce qualche punto di forza in più per la scheda tecnica. Lo smartphone presenta un display da 6.56 pollici con un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 90 Hz. Il SoC utilizzato, in questo caso, è il MediaTek Dimensity 1200-AI che viene supportato da 8/12 GB di RAM e da 256 GB di storage UFS 3.1.

Il comparto fotografico è lo stesso visto in precedenza con l’aggiornamento della camera frontale che include un sensore custom Samsung JNV da 50 Megapixel. La batteria è da 4.300 mAh con ricarica rapida da 44 W. Anche qui il sistema operativo è Android 11 con Origin OS Ocean. Lo smartphone ha dimensioni di 159.46x 73.27×7.36 mm per un peso complessivo di 171 grammi.

Prezzi e data di uscita

I nuovi smartphone di Vivo saranno disponibili, in Cina, a partire dal prossimo 30 dicembre. Per entrambi gli smartphone sono previste tre diverse colorazioni (Black, Blue e Warm Gold). Il Vivo S12 partirà da circa 390 euro (al cambio attuale) mentre la variante Pro sarà disponibile a partire da circa 470 euro. Per passare alle versioni da 12 GB di RAM, per entrambi gli smartphone, serviranno circa 40 euro in più rispetto ai prezzi delle versioni 8/256 GB.