vivo ha annunciato un’ulteriore novità per la sua gamma di smartphone acquistabili in Italia con il debutto del nuovo vivo Y55 5G. Si tratta di uno smartphone di fascia media che punta ad offrire un buon rapporto tra specifiche tecniche e prezzo, garantendo ottime prestazioni ed un software aggiornato grazie alla presenza di Android 12 che, in questo caso, viene personalizzato tramite la Funtouch OS 12, completamente rinnovata. Vediamo tutti i dettagli sul nuovo vivo Y55 5G che arriva questa settimana sul mercato italiano, già acquistabile nei negozi WINDTRE.

Il nuovo vivo Y55 5G arriva in Italia: la scheda tecnica completa

Ad arricchire la gamma vivo per il mercato italiano registriamo oggi il debutto del nuovo vivo Y55 5G. Lo smartphone va ad occupare la fascia media del mercato proponendo una scheda tecnica completa e senza compromessi. Il dispositivo lanciato oggi da vivo può contare su di un display IPS LCD con diagonale di 6,58 pollici e risoluzione Full HD+. Il pannello ha refresh di 60 Hz e integra la tecnologia In-Cell che supporta un’elevata saturazione del colore che migliora la qualità visiva per l’utente.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 700 con supporto alle reti 5G. Da notare che il SoC è supportato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 18 W. Il brand dichiara un’autonomia di 10 ore di gaming online e 18 ore di navigazione su Instagram. Lo smartphone di vivo supporta anche la tecnologia Extended RAM 2.0 che consente di utilizzare 1 GB di spazio di archiviazione libero per incrementare la RAM a disposizione del sistema, migliorando la versatilità e la fluidità del dispositivo.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 Megapixel affiancata dalla tecnologia Eye Autofocus. Ci sono anche due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per l’effetto bokeh. La camera anteriore è da 8 Megapixel. Per gli scatti in notturna è possibile sfruttare la modalità Super Night Mode, in grado di ottimizzare la riduzione del rumore e massimizzare la qualità degli scatti. Tale modalità è accessibile sia dalla camera posteriore principale che da quella frontale.

A disposizione degli utenti c’è anche la modalità Dual View per registrare video sia dalla camera anteriore ce da quella posteriore. Lato software troviamo Android 12 con Funtouch OS 12. Tra le funzionalità software c’è iManager, assistente personale che punta ad aiutare l’utente a mantenere lo smartphone in buoni condizioni. C’è poi la funzione Multi-Turbo 5.0 che migliora le prestazioni durante le sessioni di gaming.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo vivo Y55 5G arriva in Italia con un prezzo di 279,90 euro. Lo smartphone può essere acquistato nei WINDTRE Store. Fino al prossimo 8 maggio, il nuovo smartphone vivo è acquistabile in abbinamento all’offerta DI PI’ LITE che include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 4G e 5G al costo di 12,99 euro al mese. Scegliendo quest’offerta, gli utenti potranno acquistare lo smartphone di vivo senza costi mensili extra (ma con un anticipo di 29,99 euro). Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata al sito WINDTRE. A breve, inoltre, potrebbe esserci il debutto su Amazon e presso altri rivenditori.