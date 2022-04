HONOR annuncia il lancio della nuova serie X sul mercato italiano con HONOR X8 e HONOR X7: si tratta di due smartphone Android che puntano sul rapporto qualità prezzo e sul comparto fotografico, strizzando l’occhio ai più giovani. Entrambi sono stati presentati ufficialmente il mese scorso.

HONOR X8 arriva in Italia con cornici al top della categoria e quadrupla fotocamera

HONOR X8 è uno smartphone di fascia medio-bassa con un design sottile ed elegante, che offre un ampio schermo con cornici sottili (93,6% di rapporto schermo-corpo), un buon comparto fotografico e prestazioni che “superano le aspettative“: il tutto a un prezzo accessibile.

A bordo abbiamo un display LCD FullView da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2388 x 1080 pixel, 391 ppi), con refresh rate di 90 Hz, touch sampling rate di 180 Hz, 16,7 milioni di colori e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light. Il cuore dello smartphone è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm, un octa core con 4 Cortex A73 da 2,4 GHz, 4 A53 da 1,9 GHz e GPU Adreno 610. Al fianco di quest’ultimo 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Grazie a RAM Turbo, il dispositivo è in grado di spostare fino a 2 GB di memoria flash nella RAM, in modo da aumentare quest’ultima fino ad arrivare a 8 GB: questa tecnologia comprime le app in background e impedisce che i processi vengano interrotti quando gli utenti passano da un’app all’altra.

A livello fotografico HONOR X8 offre quattro sensori posteriori: a bordo una fotocamera principale da 64 MP, accompagnata da un sensore grandangolare da 8 MP, uno per le macro da 2 MP e uno per la profondità e l’effetto bokeh da 2 MP. Per i selfie troviamo invece un sensore anteriore da 16 MP.

La fotocamera principale è dotata di un algoritmo intelligente di sintesi multi-frame e zoom digitale 8x, grazie ai quali gli utenti possono catturare immagini più nitide anche a distanza e in condizioni di bassa luminosità. Gli altri tre sensori sono adatti a scattare foto grandangolari con un angolo fino a 120°, macro per catturare i più piccoli dettagli e ritratti con sfondo sfocato per far risaltare il soggetto.

Lo smartphone supporta la ripresa video a risoluzione Full-HD (1920 x 1080) sia con la fotocamera posteriore sia con quella anteriore. Mette a disposizione la modalità Dual View Recording, utile per registrare video creativi e vlog con i sensori anteriore e posteriore.

A bordo abbiamo una batteria da 4000 mAh che garantisce secondo il produttore fino a 13 ore di riproduzione video su YouTube, fino a 19 ore di navigazione web o fino a 9,3 ore di gioco. Una volta a secco è disponibile la ricarica rapida cablata SuperCharge da 22,5 W, che mette a disposizione tre ore di riproduzione video online in 10 minuti.

Per quanto riguarda il software lo smartphone può contare su una Magic UI 4.2 basata su Android 11. La casa cinese garantisce l’arrivo di Android 12 e due anni di patch di sicurezza.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di HONOR X8:

display LCD FullView da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 4 nm con GPU Adreno 610

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.8), grandangolare da 5 MP (f/2.2, 120°), macro da 2 MP (f/2.4) e per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi dual band (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W

sistema operativo Magic UI 4.2, basato su Android 11

dimensioni: 163,4 x 74,7 x 7,45 mm, peso di 177 g

HONOR X8 è stato progettato con un corpo sottile e leggero, che vanta un design con bordi piatti e angoli arrotondati su tutti e quattro i lati per favorire la presa. Come anticipato lo schermo occupa il 93,6% della superficie frontale: il più alto rapporto per la fascia. Per arrivare a questo punto il produttore ha sviluppato una soluzione innovativa di erogazione della colla, che ha permesso di comprimere le cornici laterali a 1,1 mm (quella superiore a 1,15 mm).

Tre le colorazioni tra cui scegliere al lancio: Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue.

Prezzo e uscita di HONOR X8

HONOR X8 sarà disponibile in Italia dal 21 aprile 2022 al prezzo consigliato di 259,90 euro. Da domani sarà già possibile preordinarlo sul sito hihonor fornendo un acconto di 10 euro e approfittando di uno sconto di 20 euro (valido fino al 24). Sarà poi acquistabile anche su Amazon, presso le catene di elettronica e i principali operatori.

In arrivo anche HONOR X7, ma più avanti

Anche HONOR X7 arriverà in Italia, ma lo farà più avanti. Il nuovo smartphone Android, svelato a marzo, offre un display FullView da 6,74 pollici a 90 Hz ed è anch’esso alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm; dispone di una generosa batteria da 5000 mAh che permette di effettuare fino a 49 ore di chiamate con una sola carica: se ciò non fosse abbastanza c’è sempre la ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W, che garantisce fino a tre ore di riproduzione video online in soli 10 minuti.

Ne parleremo più approfonditamente nelle prossime settimane: HONOR X7 sarà infatti disponibile in preordine dal 5 maggio 2022 e acquistabile dal 12 maggio al prezzo di 209,90 euro sul sito hihonor.

