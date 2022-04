La gamma di smartphone Motorola si prepara a registrare diverse novità nel corso delle prossime settimane. In arrivo, infatti, ci sono due nuovi mid-range che andranno ad arricchire l’offerta della serie Moto G, aggiornata nei giorni scorsi con il debutto del Moto G52. Le novità in arrivo da Motorola sono rappresentate dai nuovi Moto G62 5G e Moto G82 5G. Entrambi gli smartphone potranno contare, già al lancio, su Android 12. Alcune specifiche delle rispettive schede tecniche, inoltre, sono già state confermate dalle varie certificazioni arrivate in questi giorni. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli:

Moto G62 5G e Moto G82 5G: i nuovi mid-range di Motorola pronti al debutto

I nuovi smartphone di Motorola sono stati confermati da diverse certificazioni che l’azienda ha ottenuto in queste settimane. In particolare, Il nuovo Moto G62 5G è stato certificato dalla Wi-Fi Alliance con le varianti XT2223-1 e XT2223-2. Da notare, inoltre, che la National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) di Taiwan ha certificato il modello XT2225-1 che dovrebbe corrispondere al Moto G82 5G. L’arrivo delle nuove certificazioni ci conferma come il debutto dei nuovi Moto G sia sempre più vicino.

Le informazioni emerse in queste ore ci consentono anche di poter anticipare alcune specifiche tecniche dei nuovi Moto G. Partiamo dal Moto G62 5G. Lo smartphone sarà lanciato con Android 12 di serie, come già avvenuto con altri recenti Moto G presentati da Motorola come il G52 che ha debuttato questa settimana. Lo smartphone potrà contare sul SoC Snapdragon 695 5G che rappresenta un passo in avanti rispetto allo Snapdragon 680 proposto da Motorola sul Moto G52. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (anche se una delle due varianti potrebbe avere 6 GB di RAM).

Lo smartphone potrebbe essere realizzato anche in una variante 4G che dovrebbe ricorrere ad un SoC MediaTek. Il modello in questione, però, è ancora da definire. Tra le specifiche ci sarà una maxi-batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica da 33 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, troveremo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel mentre non ci sono informazioni sulle caratteristiche degli altri sensori.

Passiamo al Moto G82 5G. Anche questo secondo mid-range di Motorola dovrebbe proporre il SoC Snapdragon 695 supportato, ancora una volta, da 8 GB di memoria RAM. Il sistema operativo sarà Android 12. In questo caso, invece, la batteria sarà da “soli” 5.000 mAh. La capacità inferiore della batteria potrebbe essere legata alla presenza di un display più compatto per il Moto G82 rispetto al Moto G62. Al momento, in ogni caso, non ci sono informazioni precise in merito al display dei due mid-range. Ne sapremo di più, di certo, nei prossimi giorni.

Entrambi gli smartphone Motorola potrebbero ritagliarsi uno spazio all’interno della gamma europea del brand. L’offerta di smartphone della serie Moto G è già molto ampia ma è destinata ad ampliarsi ulteriormente. Oltre al Moto G52, il cui debutto in Italia è stato confermato direttamente dal sito ufficiale italiano di Motorola, nelle prossime settimane potrebbe esserci spazio anche per i nuovi Moto G62 e G82.

In copertina Moto G52