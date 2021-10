Qualcomm ha annunciato oggi a sorpresa, quattro nuove piattaforme mobili, tra cui non spicca però l’attesissimo Snapdragon 898, ammesso che sia questo il nome scelto dal chipmaker californiano. A essere interessate dai nuovi prodotti sono le fasce più basse del mercato, con due novità ciascuna.

Snapdragon 778 Plus 5G ma non solo

Anche Qualcomm, come fa ormai la maggior parte dei produttori, ha deciso di lanciare un paio di versioni Plus di piattaforme già esistenti, presentando inoltre una nuova soluzione dotata di connettività 4G. La fascia media del mercato è da sempre il vero traino del mercato, e Qualcomm non vuole ignorare le tante richieste dei produttori, che vogliono nuove soluzioni da proporre.

La prima novità è la piattaforma Snapdragon 778G Plus 5G, una evoluzione della soluzione già esistente, con un incremento delle prestazioni sia per quanto riguarda la CPU che la GPU. In questo modo cresceranno sia le prestazioni nel gaming sia quelle dell’intelligenza artificiale, a tutto vantaggio dell’esperienza d’uso in campo fotografico e video.

È nuova invece la piattaforma Snapdragon 695 5G, che offre il supporto globale alle reti 5G incluso il supporto alla rete sub-6GHz, oltre che a quella mmWave. Migliora, rispetto allo Snapdragon 690, la resa grafica che cresce del; 320% mentre le prestazioni della CPU salgono del 15%. Prestazioni di buon livello dunque ma senza i costi delle soluzioni superiori.

Forte del successo della piattaforma Snapdragon 480, che in meno di un anno è stata utilizzata su oltre 80 dispositivi, Qualcomm ha presentato Snapdragon 480 Plus 5G, che porta innanzitutto la connettività 5G anche sulla fascia bassa del mercato, con il giusto incremento delle prestazioni che non guasta mai, soprattutto sui modelli più economici.

Realizzata con un processo produttivo a 6 nanometri, la piattaforma Snapdragon 680 4G è destinata a tutte quelle soluzioni di fascia media in cui non è indispensabile la connettività 5G, ma dove viene dato maggior peso all’intelligenza artificiale e all’esperienza di gioco.

Sono già numerosi i produttori che hanno annunciato le prime soluzioni basate sui nuovi prodotti Qualcomm. Nokia, HONOR, Motorola, OPPO, Vivo e Xiaomi, solo per citare i più rapidi a farsi sentire, ma nei prossimi mesi saranno davvero molti gli smartphone e i tablet che utilizzeranno queste nuove piattaforme.