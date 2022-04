Motorola ha appena svelato Moto G 5G e Moto G Stylus 5G, due smartphone che hanno molto in comune, ma con prezzi che sembrano elevati anche per un mercato meno competitivo come quello degli Stati Uniti.

Moto G 5G e Moto G Stylus 5G sono alimentati dalla stessa batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da soli 10 W, offrono un sensore di impronte digitali montato lateralmente, uno slot per schede microSD, una presa jack audio, una fotocamera principale da 50 MP e software basato su Android 12.

Motorola promette solo un aggiornamento importante del sistema operativo per entrambi gli smartphone e “fino a tre anni” di aggiornamenti di sicurezza.

Moto G 5G adotta uno schermo da 6,6 pollici a 720p, mentre Moto G Stylus 5G è dotato di un display da 6,8 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. I modelli sono rispettivamente trainati dal chipset MediaTek Dimensity 700 e dal SoC Snapdragon 695. Il Moto G Stylus ha anche uno spazio di archiviazione minimo più elevato e supporta NFC.

Specifiche di Motorola Moto G 5G e Moto G Stylus 5G

A seguire la tabella comparativa delle specifiche tecniche di Moto G 5G e Moto G Stylus 5G.

Disponibilità e prezzi di Motorola Moto G 5G e Moto G Stylus 5G

Motorola prevede di vendere il Moto G 5G sbloccato dall’operatore tramite Best Buy, Walmart, Amazon e Motorola.com a partire dal 19 maggio negli Stati Uniti, con una data di uscita in Canada indicata “nei prossimi mesi”. Moto G Stylus sarà disponibile dal 28 aprile e i preordini presso alcuni rivenditori inizieranno il 21 aprile.

Nonostante l’hardware e il supporto software limitati, Moto G 5G sarà venduto a 399,99 dollari negli Stati Uniti e Moto G Stylus a 499,99 dollari, prezzi che sembrano elevati rispetto ai 280 dollari necessari per Moto G Stylus non 5G. Inoltre, se non è necessaria la stilo, esistono molte opzioni migliori per uno smartphone Android negli Stati Uniti, come ad esempio Samsung Galaxy A53 5G e Google Pixel 5a 5G.

