Il produttore cinese OPPO ha da poco presentato in Cina due nuovi smartphone Android della propria serie K, OPPO K10 5G e OPPO K10 Pro 5G, caratterizzati da un design simile ma basati su due piattaforme hardware molto diverse tra loro.

Mentre il modello Pro è dotato della soluzione top 2021 di Qualcomm, lo Snapdragon 888, il modello liscio è basato su una piattaforma MediaTek di fascia medio-alta, il Dimensity 8000-Max. Entrambi vengono proposti ad un prezzo molto interessante rispetto alle specifiche tecniche di cui sono dotati.

OPPO K10 Pro 5G è ufficiale con lo Snapdragon 888

L’OPPO K10 Pro 5G è il modello di punta della rinnovata serie K di OPPO e si distingue dal fratello minore (seppur dalle dimensioni comparabili) per alcune caratteristiche riviste verso l’alto, come ad esempio la scelta di un pannello AMOLED piuttosto che un pannello IPS LCD.

Lo smartphone, basato come dicevamo sullo Snapdragon 888 di Qualcomm, è dotato di un sistema di raffreddamento con camera di vapore, la cui area è stata incrementata del 30% rispetto a quella presente sul predecessore OPPO K9 Pro.

Dal punto di vista estetico, gli smartphone sono molto simili tra loro, caratterizzati entrambi da una placca rettangolare sporgente nella parte posteriore, dove vengono ospitati i comparti fotografici con tre fotocamere per ciascuno disposte in maniera leggermente diversa.

La differenza hardware tra i comparti sta nel sensore principale, che sul modello Pro è un Sony IMX766 da 50 megapixel; le altre due fotocamere sono identiche tra i due smartphone e sono una grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Entrambi gli smartphone, che avranno fino a 12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e fino a 256 GB (UFS 3.1) di memoria interna, sono dotati di un ottimo comparto connettività (reti 5G, Wi-Fi 6), di un motorino lineare per la vibrazione, non scontato in questa fascia di prezzo, e arrivano con la ColorOS 12.1 basata su Android 12.

Sebbene anche la batteria da 5000 mAh sia la medesima da entrambe le parti, cambia la tecnologia di ricarica: OPPO K10 Pro 5G è compatibile con la 80W SuperVOOC di OPPO (da 0% a 100% in 31 minuti, secondo quanto dichiarato dalla casa).

Specifiche tecniche di OPPO K10 Pro 5G

Dimensioni: 162,7 × 75,7 × 8,68 mm ;

× × ; Peso: 199 g

Display E4 AMOLED da 6,62” con risoluzione FHD+ Refresh rate a 120 Hz Campionamento dei tocchi a 720 Hz Luminosità di picco a 1300 nits

da con risoluzione SoC: Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) con GPU Adreno 660

(5nm) con GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1) non espandibile

o (UFS 3.1) non espandibile Tripla fotocamera posteriore con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8, Sony IMX766) con OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Lettore delle impronte digitali sotto al display

Audio: speaker stereo, Dolby Atmos

Rete mobile: Dual SIM, 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE

(SA/NSA), Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS (Dual Band) + GLONASS, USB Type-C , NFC

(802.11 ax), , (Dual Band) + GLONASS, , Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida a 80 W

con ricarica rapida a Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12 with ColorOS 12.1

OPPO K10 5G: il fratello minore prova a sorprendere

Nonostante l’etichetta di fratello minore, OPPO K10 5G non vuole sfigurare: il suo ampio display, pur essendo un IPS LCD, offre il refresh rate a 120 Hz e il SoC scelto, il Dimensity 8000-Max di MediaTek può garantire prestazioni soddisfacenti, anche grazie allo stesso sistema di raffreddamento del fratello maggiore.

Le altre differenze col fratello maggiore si concretizzano nel sensore fotografico principale, che qui è da 64 megapixel ma non viene menzionato di quale sensore si tratti, e nella tecnologia di ricarica rapida che per OPPO K10 5G è la 67W SuperVOOC di OPPO, a differenza degli 80 W possibili sul modello Pro.

Il piatto forte della casa è sicuramente il prezzo a cui viene proposto, dal momento che la sua configurazione top (12+256 GB) costa esattamente quanto la configurazione di base (8+128 GB) del fratello maggiore.

Specifiche tecniche di OPPO K10 5G

Dimensioni: 164,3 × 75,8 × 8,73 mm

× × Peso: 205 g

Display IPS LCD da 6,59” con risoluzione FHD+ Refresh rate a 120 Hz Campionamento dei tocchi a 240 Hz Luminosità di picco a 600 nits

da con risoluzione SoC: MediaTek Dimensity 8000-Max (5nm, octa-core @ 2,75 GHz) con GPU Mali-G610

(5nm, octa-core @ 2,75 GHz) con GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1) non espandibile

o (UFS 3.1) non espandibile Tripla fotocamera posteriore con flash LED Sensore principale da 64 MP (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.05)

(f/2.05) Lettore delle impronte digitali laterale

Audio: speaker stereo, jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM, 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE

(SA/NSA), Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS (Dual Band) + GLONASS, USB Type-C , NFC

(802.11 ax), , (Dual Band) + GLONASS, , Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida a 67 W

con ricarica rapida a Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12 with ColorOS 12.1

Prezzi e disponibilità dei due smartphone

Questi due nuovi smartphone della serie K di OPPO sono già disponibili al pre-ordine in Cina, con le vendite che inizieranno ufficialmente il prossimo 28 aprile.

OPPO K10 5G viene proposto nelle due colorazioni Ice Blue e Dark Night e ai seguenti prezzi, a seconda della configurazione di memoria scelta:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 1999 yuan (circa 285€ al cambio attuale)

al prezzo di (circa 285€ al cambio attuale) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2199 yuan (circa 313€ al cambio attuale)

al prezzo di (circa 313€ al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 356€ al cambio attuale)

OPPO K10 Pro 5G viene proposto nelle due colorazioni Clear Blue e Titanium Black e ai seguenti prezzi, a seconda della configurazione di memoria scelta:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 356€ al cambio attuale)

al prezzo di (circa 356€ al cambio attuale) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2799 yuan (circa 399€ al cambio attuale)

al prezzo di (circa 399€ al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3199 yuan (circa 456€ al cambio attuale)

Non vi sono indicazioni circa la volontà di OPPO di portare questi due smartphone in altri mercati al di fuori di quello cinese. Vi aggiorneremo nel caso in cui arrivassero informazioni al riguardo ma ci sembra difficile, visto che in Italia il brand cinese importa le proprie serie A, Reno e Find.

