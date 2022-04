WINDTRE e Very Mobile — operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure il primo — fanno parlare di sé per delle offerte telefoniche non esattamente inedite ma interessanti. In particolare, WINDTRE porta avanti la propria campagna winback e, pertanto, propone una serie di offerte nel tentativo di riacciuffare gli ex clienti; Very Mobile rimane fedele al proprio modus operandi con un’offerta ricca di contenuti — soprattutto in relazione al prezzo —, ora disponibile anche online.

Le offerte WINDTRE per riconquistare gli ex clienti

Per i rivenditori di WINDTRE va avanti il progetto denominato Powerful Retail Sales, nell’ambito del quale la rete di vendita dell’operatore è autorizzata a contattare telefonicamente gli ex clienti selezionati — a patto che avessero lasciato in precedenza il consenso ad un simile utilizzo dei propri dati da parte del gestore e dei suoi collaboratori — per proporre loro alcune offerte winback.

Salvo proroghe dell’ultimo minuto, la campagna promozionale in argomento proseguirà fino al 30 aprile 2022 e il target è rappresentato dagli ex clienti WINDTRE passati nel frattempo ad un operatore virtuale (MVNO). Nell’ambito di questi contatti telefonici potranno essere proposte le seguenti offerte:

WINDTRE GO 50 STAR – L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 7,99 euro al mese. Il pagamento avviene tramite credito residuo ed è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di al mese. Il pagamento avviene tramite credito residuo ed è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro. WINDTRE GO 101 STAR EASY PAY LE – L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 101 GB di traffico dati 4G al costo di 7,99 euro al mese. Il metodo di pagamento è quello automatico Easy Pay con addebito su carta di credito, conto corrente o prepagata supportata; il costo di attivazione di 49,99 euro è azzerato mantenendo l’offerta attiva per 24 mesi.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e di traffico dati 4G al costo di al mese. Il metodo di pagamento è quello automatico Easy Pay con addebito su carta di credito, conto corrente o prepagata supportata; il costo di attivazione di 49,99 euro è azzerato mantenendo l’offerta attiva per 24 mesi. WINDTRE GO 100 SPECIAL – L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati 4G al costo di 9 ,99 euro al mese. Il pagamento avviene tramite credito residuo e il costo di attivazione è azzerato (ma il cliente deve sostenere una spesa di 10 euro per la SIM ed effettuare una prima ricarica per coprire il costo del primo rinnovo).

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati 4G al costo di al mese. Il pagamento avviene tramite credito residuo e il costo di attivazione è azzerato (ma il cliente deve sostenere una spesa di 10 euro per la SIM ed effettuare una prima ricarica per coprire il costo del primo rinnovo). WINDTRE 150 FLASH + EASY PAY – L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati 4G al costo di 8,99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay. Il costo di attivazione di 49,99 euro è azzerato mantenendo l’offerta attiva per 24 mesi.

Inoltre, con l’offerta WINDTRE GO UNLIMITED FIRE+ è prevista la possibilità di sottoscrivere l’offerta in convergenza fisso-mobile.

Offerta flash Very Mobile a 4,99 euro

Dell’offerta Very 4,99 BTL disponibile all’attivazione nei punti vendita fisici dell’operatore vi avevamo già parlato agli inizi del mese e per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. In questa sede ci preme segnalarvi che l’offerta, che sarebbe dovuta terminare ieri (20 aprile) è stata prorogata fino al prossimo 2 maggio.

Ma la segnalazione più interessante è un’altra: l’offerta flash Very 4,99 è ora attivabile anche online. La scadenza è la stessa prevista nei negozi fisici, dunque il 2 maggio, e l’offerta è compatibile con la Promo GIGA X2, che regala il raddoppio dei GB per il primo mese di attivazione.

Very 4,99 è disponibile per i clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, BT Enia, BT Italia, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova Mobile Welcome Italia e WithU.

Al costo di 4,99 euro al mese, vengono offerti minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB (60 GB il primo mese) di traffico dati 4G, con velocità di navigazione massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload. A differenza della versione disponibile in negozio — che prevede una spesa iniziale di 5 euro per la SIM —, quella online azzera i costi di SIM, attivazione e spedizione. Ecco il link per attivarla:

Acquista l’offerta flash Very Mobile a 4,99 euro al mese

Infine, vi ricordiamo che Very Mobile ha da poco rinnovato la promozione Porta un amico.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche