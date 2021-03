WindTre GO 100 Special tenta i suoi ex clienti con 100 GB a 9,99 euro al mese

WindTre continua la feroce offensiva per conquistare nuovi clienti e oggi lancia una campagna per ex clienti Wind e Tre, che stanno ricevendo via SMS un invito a recarsi in un negozio WindTre per attivare l’offerta GO 100 Special a 9,99 euro al mese con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero.

WindTre GO 100 Special per alcuni ex clienti

Per coloro che non lo sapessero, WindTre GO 100 Special include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet in 4G+ (fino a 1000 Mbps in download) a 9,99 euro al mese. Come indicato nell’SMS inviato agli ex clienti Wind e Tre selezionati, l’attivazione dell’offerta è gratuita ma c’è il costo di 10 euro per la nuova SIM, a cui si aggiunge la necessità di effettuare una prima ricarica minima per coprire l’importo del primo mese anticipato dell’offerta. Ecco l’SMS inviato agli ex clienti:

IMPERDIBILE! 100GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 9.99E/mese nella nostra TOP QUALITY NETWORK. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei negozi WINDTRE entro il 09/03. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100specplus.

Se non si dovesse ricevere alcun SMS winback, l’offerta WindTre GO 100 Special potrà essere attivata in tutti i negozi WindTre aderenti anche se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (esclusi, come sempre, Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Very Mobile).