Torniamo a occuparci di un’offerta WINDTRE che ha come principale obiettivo quello di puntare sulla convergenza tra fisso e mobile: stiamo parlando di WINDTRE GO Unlimited Fire+.

Da giovedì 2 settembre questa offerta è disponibile anche in versione Easy Pay, ossia con addebito del costo mensile soltanto su metodo di pagamento automatico, come carta di credito, conto corrente bancario e carte conto abilitate (Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa Sanpaolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank).

WINDTRE punta ancora sull’offerta convergente GO Unlimited Fire+

L’offerta speciale in questione prevede un canone di 6,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e traffico dati senza limiti (invece di 50 Giga).

WINDTRE GO Unlimited Fire+ può essere attivata da chi proviene da Alpha Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Mobile, BT Italia Full MVNO, Bladna Mobile, CM Link, CoopVoce, Digi Mobil, Digitel, Daily Telecom, Enegan, ERG Mobile, Europe Energy, Feder Mobile, Fastweb Mobile, GREEICN, GREEICN NEW, Iliad, Intermatica, Italiacom, Lycamobile, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima Mobile, Ovunque, PLDT Italia Smart Pinoy, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Spusu, Telmekom, Telogic, Tiscali, 1Mobile, Wings Mobile, WithU e Welcome Italia.

Gli utenti interessati ad ottenere il traffico dati senza limiti (in caso contrario il pacchetto prevede solo 50 Giga) all’atto dell’attivazione dell’offerta mobile devono anche attivare l’offerta di rete fissa WINDTRE Super Fibra, che al costo di 22,99 euro al mese include pure il modem. Il prezzo cambia nel caso di aree in cui è necessario usare le tecnologie FTTC NGA e Fibra FTTH Aree Bianche (24,99 euro al mese) e ADSL WLR (30,99 euro al mese).

Le due offerte devono restare entrambe attive perché l’utente usufruisca dei rispettivi benefici (ossia i Giga illimitati per quella mobile e il prezzo scontato per quella fissa).

