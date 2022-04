Very Mobile regala a tutti Giga x2 e propone una nuova offerta economica

Very Mobile — operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE — continua a puntare su quelli che sono da sempre gli elementi chiave del suo successo: prezzi contenuti e quantità enormi di GB messe a disposizione dei clienti: quanto ai primi, c’è una nuova offerta che costa appena 4,99 euro; per le seconde, la promozione Giga x2 è disponibile per tutti per un periodo di tempo limitato.

Nuova offerta Very 4,99 BTL

Dell’offerta Very BTL 4,99, in verità, vi abbiamo già parlato più approfonditamente nella giornata di ieri in un articolo dedicato, pertanto in questa sede ci limiteremo ad una preve sintesi delle informazioni essenziali.

L’offerta in argomento è disponibile all’attivazione soltanto nei punti vendita fisici dell’operatore e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati (è compatibile con la promo Giga x2 illustrata di seguito) con copertura 4G (con velocità di navigazione massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload) a soli 4,99 euro al mese.

Very 4,99 BTL non prevede costi di attivazione ma una spesa iniziale di 5 euro per la SIM ed è disponibile all’attivazione (fino al 20 aprile) per i clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, BT Enia, BT Italia, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova Mobile Welcome Italia e WithU.

Promozione Giga x2 per tutti

Come si accennava, c’è una nuova promozione che Very Mobile rende disponibile per tutti, già clienti compresi. Giga x2 consente di ottenere il raddoppio dei GB inclusi nella propria offerta per un solo mese e, al termine, si disattiva automaticamente senza possibilità di rinnovo. La promozione, salvo proroghe, sarà disponibile solo fino al 9 maggio 2022.

Per i già clienti, il tutto è gestibile comodamente dall’applicazione di Very: basta entrare nella sezione Offerta, poi in Gestisci offerta e una volta aperta la pagina della promozione, toccare il tasto di attivazione. L’avvenuta attivazione viene notificata con un SMS.

Per i nuovi clienti, il mese di validità della promozione si calcola a partire dall’attivazione dell’offerta. La promozione è attivabile sia con portabilità del numero che senza, dunque non ci sono restrizioni in termini di disponibilità.

Considerato che le offerte attualmente in listino comprendono 30 GB, 50 GB, 100 GB, 130 GB, 200 GB e 220 GB, per un mese, grazie a Giga x2, i clienti potranno ottenere rispettivamente 60 GB, 100 GB, 200 GB, 260 GB, 400 GB, 440 GB.

Offerte Very Mobile online

Detto della nuova offerta disponibile in negozio e visto che la promozione Giga x2 è valida per tutti, torna utile fare un ripasso delle offerte attualmente presenti nel listino di Very Mobile.

Partiamo da quelle per nuovi numeri:

Very 9,99 GA è una variante della migliore offerta dell’operatore, dalla quale differisce per la previsione di costi di attivazione che ammontano a 9,99 euro (contro l’attivazione gratuita della versione operator attack). Per il resto, l’offerta rimane la solita: il rinnovo mensile costa 9,99 euro e inclusi nel prezzo ci sono: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati 4G (solo sulla carta limitati a 30 Mbps). Tutti i minuti e gli SMS e 6,6 GB al mese sono utilizzabili in Roaming UE. Come sempre, sono inclusi gratuitamente i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Ed ecco tutte le altre:

Infine, vi ricordiamo che Very Mobile ha appena rinnovato la promozione Porta un amico.