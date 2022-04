Era ancora il mese di ottobre dello scorso anno quando Realme parlava per la prima volta in via ufficiale della Realme UI 3.0 con base Android 12, andando inoltre a condividere una prima ‘Early Access Roadmap’, nel frattempo di aggiornamenti, sia stabili che attraverso i relativi programmi beta, ne sono arrivati diversi — vi basta visitare la nostra pagina dedicata agli aggiornamenti Realme per farvi un’idea — e adesso (dopo avere, a suo tempo, dettagliato quella del Q1) il produttore cinese facente capo al colosso BBK Electronics ha aggiornato la roadmap per il secondo trimestre del 2022.

Realme UI 3.0 ‘Early Access Roadmap’ Q2 2022

Prima di entrare nel merito dei modelli elencati e delle tempistiche segnalate per ciascuno di essi, è fondamentale fare una premessa: come si legge anche nell’immagine ufficiale riportata di seguito, la roadmap è riferita a sole build early access, mentre per quelle stabili l’attesa sarà più lunga e non sono segnalati tempi di riferimento; in secondo luogo, la tabella di marcia è rivolta al solo mercato indiano. Detto ciò, andiamo dritti al punto.

Realme ha condiviso direttamente sul proprio forum ufficiale la roadmap degli aggiornamenti alla Realme UI 3.0 Early Access con base Android 12 per il Q2 2022. I modelli elencati comprendono, tra gli altri, Realme 8 5G, Realme 9 5G e Realme 9i. Ecco tutti i dettagli:

Aprile 2022

Maggio 2022

Giugno 2022

Il produttore precisa che tutti i modelli elencati riceveranno la propria build early access entro la fine del mese corrispondente, mentre per le release stabili se ne riparlerà in un secondo momento.

Tutte le novità della Realme UI 3.0 con base Android 12

L’aggiornamento alla Realme UI 3.0 con base Android 12 porta con sé numerose novità per gli smartphone della casa cinese. Il major update, infatti, interviene su vari aspetti, quali design, funzionalità, strumenti di personalizzazione e privacy a disposizione degli utenti.

Tra le novità di maggiore rilievo spicca senza dubbio il design rinnovato. A questo riguardo, il produttore parla di un layout più organizzato e di un’esperienza complessiva dell’interfaccia utente più fluida. Sottoposto a restyling anche il design delle icone, che diventa più tridimensionale, e viene aggiunta una gamma più ampia di colori rispetto alla precedente versione 2.0. Non mancano neppure delle nuove possibilità di personalizzazione, a partire dal fatto che con la Realme 3.0 è possibile non solo personalizzare il tema globale dello smartphone, ma anche adattare l’AOD alle proprie preferenze.

A proposito di fluidità, un requisito che incide fortemente sulla qualità e sulla piacevolezza dell’esperienza d’uso, c’è da segnalare il nuovo motore AI Smooth che porta migliorie proprio sotto tale aspetto, andando al contempo a ridurre il consumo energetico. In termini numerici, il produttore asiatico quantifica tali miglioramenti in prestazioni complessive di avvio delle app più rapide del 10% e in una durata della batteria migliorata del 12%. Il tutto senza trascurare una promessa iduzione del 30% dell’utilizzo della memoria con un incremento della sua velocità di utilizzo.

Il major update ad Android 12 ha dedicato parecchia attenzione al profilo della privacy e della gestione dei dati dell’utente e la Realme UI 3.0, che su tale release si fonda, non è da meno. Tra le nuove funzioni messe a disposizione degli utenti si segnala, ad esempio, la possibilità di eliminare le informazioni sulla posizione della foto e i dati fotografici, inclusi il timestamp, il modello della fotocamera e le impostazioni per condividere in sicurezza foto e video con il proprio smartphone. Aggiungendo al tutto anche delle nuove limitazioni all’utilizzo di permessi da parte delle app.

Per un’idea più completa del numero e della portata delle novità racchiuse nella Realme UI 3.0 con base Android 12, potete fare riferimento al changelog dell’aggiornamento arrivato nelle settimane addietro sull’ottimo Realme GT Neo 2.

