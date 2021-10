Quest’oggi Realme svela il dongle per TV Realme 4K Smart Google TV Stick e anticipa anche alcune novità sulla personalizzazione Realme UI 3.0 basata su Android 12.

Caratteristiche Realme 4K Smart Google TV Stick

Come vi avevamo già detto qualche giorno fa, quest’oggi l’azienda cinese svela ufficialmente anche il suo primo dongle. Realme 4K Smart Google TV Stick, caratterizzato da un design in linea con i tanti dongle disponibili sul mercato, ha dalla sua una caratteristica molto interessante: Google TV al posto di Android TV.

Al suo interno trova posto un hardware di tutto rispetto con processore quad-core, GPU dual-core, supporto HDMI 2.1 con output a risoluzione 4K a 60 FPS, 2 GB di RAM, 8 GB di spazio interno, supporto HDR10+ e codec AV1.

Un assaggio della Realme UI 3.0 basata su Android 12

Durante l’evento di presentazione la compagnia ha anche accennato brevemente allo sviluppo della personalizzazione Realme UI 3.0 basata su Android 12. Sebbene non abbia mostrato grandi novità per lasciare evidentemente più spazio al dongle, ci aspettiamo grandi miglioramenti sotto il cofano e magari anche il supporto al Material You.

I punti salienti della Realme UI 3.0 riguardano l’introduzione dello Spacial Layout Interface, le nuove icone in stile 3D, un nuovo set di Omoji, la funzionalità Always-on Display completamente personalizzabile, nuove funzionalità per la sicurezza e la privacy, e altre novità legate all’intelligenza artificiale e non solo.

Prezzo e disponibilità Realme 4K Smart Google TV Stick

Il dongle TV sarà disponibile sul sito ufficiale e su Flipkart a 3.999 rupie indiane, circa 45 euro; non è ancora nota la data di lancio ufficiale.

