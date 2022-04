Aggiornamento ad Android 12 con ColorOS 12 per un altro smartphone OPPO

OPPO sta dedicando molte energie e risorse per portare la ColorOS 12 con base Android 12 su un crescente numero di modelli (vi basta fare un giro nella nostra pagina dedicata agli aggiornamenti di OPPO per rendervene conto) e nelle scorse ore ha avviato il roll out di un aggiornamento stabile. Il destinatario di questo nuovo update è OPPO Reno4 Z 5G.

OPPO Reno4 Z 5G: le novità dell’aggiornamento

Queste nuove informazioni si apprendono dal forum ufficiale del colosso cinese, analogamente a quanto fatto — ad esempio — nei giorni addietro con l’apertura dei programmi beta dedicati a OPPO F19, OPPO F17, OPPO A73 e OPPO A53.

D’altra parte il rilascio dell’aggiornamento alla ColorOS 12 con base Android 12 per OPPO Reno4 Z 5G non rappresenta una sorpresa: lo stesso è avvenuto rispettando puntualmente le tempistiche della roadmap ufficiale per il Q2 2022. Come da previsioni, il roll out interessa al momento soltanto due mercati: Thailandia e Filippine. Ecco i dettagli ufficiali:

Phone model: Reno4 Z 5G

Country: Thailand & the Philippines

Detectable Version: C.52/C.53

Target Version: F.58.

Per ulteriori informazioni, come ad esempio l’importanza di eseguire un backup dei dati e la possibile presenza di problemi di stabilità o di incompatibilità con app di terze parti, potete fare riferimento a questo link.

Come aggiornare OPPO Reno4 Z 5G

Come detto nel paragrafo precedente, la disponibilità di questo aggiornamento in versione stabile è ancora molto limitata. Il percorso per cercarlo manualmente è il solito, ma, in caso di mancata visualizzazione, OPPO consiglia di usare quello per l’iscrizione ai programmi beta, ovvero: “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.