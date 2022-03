Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 possono accogliere la One UI 4.1 basata su Android 12 grazie alla nuova versione della Noble ROM, la 2.1. Si tratta di un porting completo, basato sui firmware ufficiali di Galaxy Note 10+ e Note 10 Lite, e proprio per questo sono disponibili tante nuove funzioni.

One UI 4.1 su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 con la Noble ROM 2.1

Come sicuramente saprete, la One UI 4.1 è l’ultima versione della personalizzazione rilasciata da Samsung. Ha fatto il suo debutto sulla serie Galaxy S22, ma sta arrivando su tanti altri modelli proprio in queste ultime settimane. Basata su Android 12, non è purtroppo disponibile a livello ufficiale per Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9, che si sono fermati ad Android 10.

In aiuto dei possessori di questi smartphone arriva la Noble ROM, che dopo aver permesso di assaggiare Android 12 con la versione 2.0, consente di mettere le mani sulla One UI 4.1 e sulle sue novità. Tra queste sono presenti i Widget intelligenti, la nuova Color Palette migliorata, la gomma oggetto con rimozione oggetti avanzata e rimozione di ombra e riflessi (Object Eraser, Shadow Eraser e Reflection Eraser), la possibilità di aggiungere un effetto ritratto nelle foto della galleria quando viene rilevato un volto, i miglioramenti per la condivisione dei contenuti (anche tramite link), la condivisione live durante le videochiamate con Google Duo e tutte le funzioni introdotte per la Fotocamera (a eccezione di Super Slow-Mo e la modalità Ritratto con fotocamera posteriore).

Nonostante le modifiche effettuate agli smartphone con l’installazione della Noble ROM 2.1, rimangono disponibili Area Personale, il Doppio Account (per tutte le app e non solo quelle social) e Google Pay, con Magisk preinstallato nella ROM. A questo indirizzo è possibile consultare tutte le novità della ROM, mentre qui sono elencati i bug.

Come installare One UI 4.1 su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 con la Noble ROM

Per installare la One UI 4.1 su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9, e quindi la Noble ROM 2.1, è necessario avere il bootloader sbloccato e l’ultima TWRP installata. Se già siete a questo punto basta scaricare lo zip della ROM sullo smartphone, andare nella recovery e installarla eseguendo il flash. Grazie all’AROMA Installer è possibile aggiungere diverse opzioni per il debloat e funzioni extra.

Per ulteriori informazioni e per procedere al download della Noble ROM 2.1 potete seguire questo link.

grazie ad Alex per la segnalazione