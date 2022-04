LG, lo sappiamo bene, ha ormai abbandonato il mercato degli smartphone, tuttavia sta tenendo fede alla promessa fatta in materia di aggiornamenti software — persino meglio di quanto non facesse quando ancora produceva e vendeva smartphone — e qualche giorno fa ha annunciato la roadmap degli aggiornamenti per il Q2 2022. Scopriamo insieme quanto comunicato.

LG: modelli e aggiornamenti nel Q2 2022

La lista non è particolarmente lunga e, soprattutto, sono pochi gli smartphone LG che riceveranno il major update ad Android 12, gli altri dovranno accontentarsi di aggiornamenti minori, vale a dire semplici patch di sicurezza mensili.

Ecco l’elenco completo con tutti i dettagli:

Come vi avevamo già segnalato in sede di aggiornamento di LG VELVET ad Android 12, questo elenco e le tempistiche si riferiscono soltanto alla Corea del Sud, pertanto per altri mercati non ha senso farsi illusioni, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche.

Proprio all’aggiornamento di LG VELVET possiamo fare riferimento per le novità: nelle slide visibili sul sito del produttore è possibile scorgere le novità già note di Android 12 — a partire dagli indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, fino alla gestione dei permessi relativi alla posizione (con possibilità di scelta tra posizione precisa e approssimativa) e alle applicazioni inutilizzate —, una nuova scorciatoia per gestire i dispositivi IoT con lo smartphone e menu dedicati per sicurezza ed emergenze.

