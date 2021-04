LG esce definitivamente dal mercato mobile. È una notizia che già conosciamo ma che avrà degli strascichi importanti per i milioni di utenti che in questi ultimi anni hanno deciso di investire i propri risparmi negli smartphone del colosso sudcoreano. Nonostante le inevitabili conseguenze di questa decisione, l’azienda ha registrato il miglior trimestre di sempre, LG non ha intenzione di abbandonare i tanti che in questi anni hanno acquistato alcuni modelli di smartphone di fascia alta.

Fino a tre aggiornamenti di Android

Infatti, come sottolinea la compagnia in un breve comunicato stampa, tutti gli smartphone LG di fascia alta riceveranno fino a tre versioni di Android a partire dall’anno di acquisto. I tre aggiornamenti Android saranno applicati a tutti gli smartphone di fascia alta presentati dal 2019 in poi, come ad esempio tutti quelli relativi alle famiglie G, V, VELVET e Wing. Alcuni modelli del 2020 della serie LG Stylo e LG K, invece, riceveranno solo due aggiornamenti di sistema.

La notizia tranquillizza chi in questi ultimi mesi ha acquistato uno smartphone LG e si sta appunto chiedendo che cosa ne sarà del proprio dispositivo. Se possedete uno dei device di fascia alta appartenenti a quelle famiglie di prodotti, dovresti essere coperti almeno fino al rilascio di Android 13, se ad esempio consideriamo LG VELVET presentato al lancio con Android 10.

Se possedete uno smartphone e volete saperne di più circa il supporto software del vostro dispositivo, vi consigliamo di affidarvi al servizio clienti.

