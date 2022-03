Anche oggi, 16 marzo 2022, dedichiamo qualche minuto alla conoscenza degli aggiornamenti in roll out in questo momento per gli smartphone Android, nel caso di specie sono modelli di LG, Samsung, OnePlus e OPPO. Come al solito, non tutti questi update sono uguali, visto che in alcuni casi c’è il major update ad Android 12, in altri semplici patch di sicurezza mensili e in altri ancora si tratta di build beta rivolte a pochi fortunati.

Nel ricordarvi che proprio questa mattina vi abbiamo parlato dell’arrivo della One UI 4.1 sulla serie Samsung Galaxy S21, andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi altri update software.

OnePlus Nord CE 5G: le novità dell’aggiornamento

Da un po’ di tempo a questa parte, OnePlus non si sta esattamente facendo amare dagli utenti per il tempismo con cui rilascia gli aggiornamenti — e talvolta anche per la qualità degli stessi —, ma in questo caso non ci sono lamentele da fare: in fin dei conti siamo appena oltre la metà del mese e le patch di sicurezza di marzo sono in roll out per un modello economico della precedente generazione (vi abbiamo già portato la nostra recensione del successore).

Sebbene il consueto annuncio sul forum ufficiale del produttore non sia ancora arrivato, OnePlus Nord CE 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che contiene le patch di sicurezza di questo mese. Come segnalato da un utente del forum, è in roll out in India la 10.0.16.16.EB13DA, che in un file OTA da 120 MB comprende anche un fix per la precisione dei colori mostrati dopo lo scatto delle foto. Ecco il changelog ufficiale:

Camera

Fixed the issue that color displays inaccurately when taking pictures

System

Updated Android security patch to 2022.03.

LG VELVET: le novità dell’aggiornamento

LG ha abbandonato il mercato degli smartphone, ma sta mantenendo fede alla promessa fatta in materia di aggiornamenti software — forse meglio di quanto non facesse quando ancora produceva e vendeva smartphone — e adesso, come vi avevamo anticipato alla fine del mese scorso, è arrivato il momento dell’aggiornamento di LG VELVET ad Android 12.

Il roll out è stato comunicato dal produttore sudcoreano attraverso il proprio sito ufficiale e, nonostante un annuncio molto vago, dovrebbe coinvolgere sia LG VELVET 5G che LG VELVET 4G. È bene precisare che il rilascio è attualmente limitato al solo mercato di casa e che LG non ha reso note le tempistiche di rilascio a livello internazionale.

Nelle slide visibili sul sito del produttore è possibile scorgere le novità già note di Android 12 — a partire dagli indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, fino alla gestione dei permessi relativi alla posizione (con possibilità di scelta tra posizione precisa e approssimativa) e alle applicazioni inutilizzate —, una nuova scorciatoia per gestire i dispositivi IoT con lo smartphone e menu dedicati per sicurezza ed emergenze.

OPPO A53s 5G, A55 5G Reno4 Z: le novità degli aggiornamenti

Dei piani di OPPO per il rilascio della ColorOS 12 nel mese di marzo vi avevamo già parlato a tempo debito e adesso il produttore cinese ha aperto il programma beta per altri tre modelli: OPPO Reno4 Z 5G, OPPO A53s 5G e OPPO A55 5G. A dirla tutta, gli ultimi due nomi identificano lo stesso smartphone su mercati diversi: il primo è venduto in India, mentre il secondo in Cina. Ecco i dettagli:

per OPPO A53s 5G ci sono 5000 posti disponibili in India, possibile candidarsi entro oggi e bisogna partire dalla versione firmware A.08/A.09.

ci sono 5000 posti disponibili in India, possibile candidarsi entro oggi e bisogna partire dalla versione firmware A.08/A.09. per OPPO A55 5G è possibile candidarsi in Cina entro oggi e occorre la versione firmware A.15.

è possibile candidarsi in Cina entro oggi e occorre la versione firmware A.15. per OPPO Reno4 Z sono disponibili 5000 posti in Thailandia e Filippine, è possibile candidarsi entro il 21 marzo e viene richiesta la versione C.52.

Samsung Galaxy A12, Galaxy S9, Galaxy S9+: le novità degli aggiornamenti

Chiudiamo con i tre Samsung di questa raccolta:

Come aggiornare OnePlus Nord CE 5G, Samsung Galaxy A12, S9, S9+, LG VELVET, OPPO A53s 5G, A55 5G

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per gli LG, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.

