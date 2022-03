Alla ricerca di un nuovo smartphone Android? OnePlus ha pensato proprio a voi con le sue ultime offerte, disponibili sul sito ufficiale durante questo mese di marzo. I modelli in sconto sono in tutto cinque e permettono di risparmiare fino a 200 euro rispetto ai prezzo di listino: scopriamoli insieme.

Smartphone OnePlus in offerta a marzo 2022: fino a 200 euro di sconto

Nell’attesa di poter mettere le mani su OnePlus 10 Pro in Europa e sull’inedito OnePlus Nord 3, previsti rispettivamente entro questo mese e durante il secondo trimestre 2022, possiamo apprezzare le offerte speciali disponibili sul sito ufficiale per i modelli attualmente in commercio.

Gli sconti si spingono fino a 200 euro e riguardano sia la fascia alta sia quella media, con OnePlus 9 Pro, OnePlus 8T, OnePlus Nord 2 5G (sia in versione 8-128 GB sia in quella 12-256 GB), OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord di prima generazione. Eccoli nel dettaglio con link diretti all’acquisto:

Le offerte sono valide entro le date specificate, salvo cambiamenti dell’ultimo momento da parte di OnePlus o esaurimento scorte. Se siete indecisi avete a disposizione le nostre recensioni, linkate qui sopra. Per scoprire tutte le proposte dello shop ufficiale del produttore cinese potete seguire questo link.

Leggi anche: Migliori smartphone OnePlus, quali scegliere