Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic sono attualmente due dei migliori smartwatch in commercio, nonché i sovrani incontrastati in ambito Wear OS (ecco la nostra guida ai migliori smartwatch), ancora di più per via di un supporto software che per altri modelli è un miraggio: un altro piccolo aggiornamento è in roll out in questo momento per i due wearable di Samsung.

A ridosso della presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S22 (ecco la nostra recensione), il produttore sudcoreano aveva altresì annunciato un supporto software migliorato per i propri indossabili e un aggiornamento molto importante e ricco di novità proprio per Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic. Un ulteriore update di una decina di giorni fa aveva poi migliorato l’autonomia di questi ultimi e adesso c’è un ennesimo aggiornamento in roll out.

Samsung Galaxy Watch4 e Classic: le novità dell’aggiornamento

A dirla tutta, anche in questo caso parliamo di un mero minor update e il rilascio è partito dagli Stati Uniti. Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic stanno ricevendo la versione firmware R870XXU1EVB4 e lo striminzito changelog ufficiale riporta soltanto una novità:

Improved system stability and reliability.

Il produttore non ha fornito dettagli più approfonditi sui bug e problemi di affidabilità specifici risolti, ma questo affinamento ulteriore dell’esperienza d’uso non può che far piacere ai possessori dei due smartwatch.

D’altro canto le ipotesi non mancano, visto che dopo l’ultimo major update erano stati segnalati problemi con Google Pay, un’autonomia un po’ carente, qualche problema col tracking e malfunzionamenti con vecchie watch face di Wear OS.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic

Possedete un Samsung Galaxy Watch4 o Watch4 Classic? Per installare il nuovo aggiornamento non dovete fare altro che aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nella sezione Aggiornamento software e quindi cliccare su “Scarica e installa”.

